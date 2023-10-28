فيلا فخمة للبيع بسعر مغرٍ.. لولا «المختبر المشبوه» في كاليفورنيا

طُرح منزل فخم للبيع في ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة بـ1,55 مليون دولار، في سعر قد يبدو مغرياً للبعض لهذا العقار الفاره الذي يضمّ بين مرافقه معملاً لإنتاج الميثامفيتامين (مادة قد تكون مميتة ومسببة للإدمان بشدة).

في مقابل هذا المبلغ، يمكن شراء المسكن الرحب البالغة مساحته 250 متراً مربعاً والمؤلف من ست غرف نوم، في مدينة سان خوسيه الراقية قرب سان فرانسيسكو. ويتمتع المنزل بـ«موقع مثالي»، مع سهولة في الوصول إلى الطريق السريع، بحسب إعلان ترويجي نُشر على موقع «ريدفين» العقاري.

ومن شأن هذه المواصفات أن تجذب الكوادر العاملة في مجال التكنولوجيا، الذين يحتاجون إلى السفر بانتظام إلى سيليكون فالي، حيث يقع المقران الرئيسان لمجموعتي «آبل» و«غوغل» على بعد أقل من نصف ساعة بالسيارة. لكن ثمة تفصيل آخر لا يمكن التغاضي عنه، إذ يضم المكان أيضاً جميع البنى التحتية اللازمة لإنتاج مادة قد تكون مميتة ومسببة للإدمان بشدة. headtopics.com

وجاء في الإعلان الترويجي أن «المنزل يحتوي على مختبر غير نشط للميثامفيتامين وهو ملوث» بهذه المادة، مشيراً إلى أن المكان «لم يتم تنظيفه.. وسيُنقل للمشتري الجديد بحالته الحالية». وكانت الفيلا مملوكة سابقاً لبيتر كاراسيف، وهو رجل يبلغ 35 عاماً أوقفته شرطة سان خوسيه في مارس لمحاولته تدمير محولات كهربائية، كما ذكرت صحيفة «لوس أنجلوس تايمز».

وأثناء تفتيش منزله، عثر المحققون على متفجرات محلية الصنع، وعدد من الأسلحة النارية، بالإضافة إلى المختبر المذكور. وتجري حالياً محاكمة المشتبه به الذي كان يعيش في المسكن مع زوجته وأطفاله الثلاثة. وسعر المنزل مغر نسبياً في كاليفورنيا حيث تباع العقارات بأسعار باهظة. headtopics.com

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منزل فخم للبيع في كاليفورنيا يضم معملاً لإنتاج المخدراتلوس أنجلوس - أ ف ب طُرح منزل فخم للبيع في ولاية كاليفورنيا غربي الولايات المتحدة في مقابل 1.55 مليون دولار، في سعر قد يبدو مغرياً للبعض لهذا العقار الفاره الذي يضمّ بين منتفعاته، معملاً لإنتاج الميثامفيتامين. اقرأ أكثر ⮕

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