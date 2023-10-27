62.4 مليار دولار إيرادات «هواوي» في 9 أشهر

سجلت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية ارتفاعاً طفيفاً في إيراداتها في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2023، بسبب النمو في وحدتي أعمال الطاقة الرقمية والأعمال السحابية وزيادة تنافسية وحدة مكونات السيارات خلال الأشهرالتسعة.

وارتفعت إيرادات هواوي 2.4% على أساس سنوي إلى 456.6 مليار يوان (62.4 مليار دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري.وقال متحدث باسم هواوي: «إن الزيادة تعزى إلى حد كبير إلى المدفوعات المرتبطة ببيع وحدة الهواتف الذكية (هونر) في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2020، إلى جانب تحسينات الإدارة واستراتيجية المبيعات».وقال كين هو رئيس مجلس إدارة هواوي في بيان صحفي: «إن النمو يتماشى مع التوقعات».

وقالت ثلاث شركات أبحاث هذا الأسبوع: «إن ارتفاع مبيعات هواوي من الهواتف الذكية في الربع الثالث يعود إلى إطلاق سلسلة (ميت 60) في نهاية أغسطس/آب». وكانت توقعات شركة كاونتربوينت ريسيرش تشير إلى زيادة أرباح هواوي 37% على أساس سنوي. headtopics.com

ويمثل ذلك عودة لهواوي بعدما تضرر قطاع الهواتف الذكية بالشركة بشدة من الضوابط التي تفرضها الولايات المتحدة على التصدير منذ عام 2019. (رويترز)

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