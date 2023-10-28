ناشطو السلام في إسرائيل ثابتون على موقفهم إزاء الصراع

في الأسبوع الماضي، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية في القدس ناشطين من الحركة الشعبية «نقف معاً»، التي تعمل على تحسين العلاقات بين المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل. وكان أعضاء المجموعة يعلقون ملصقات مكتوب عليها «سنتجاوز هذا معاً» باللغتين العربية والعبرية.

ويوضح ميكيلبيرج، «بالنسبة للشرطة، الصبر في مستوى أقل من الصفر في الوقت الحالي»، متابعاً «إن عملهم ليس سهلاً، والجو السائد في إسرائيل الآن هو أن الصبر على حركة السلام قليل جداً. وأنا أقول هذا كشخص كان جزءاً من حركة السلام طوال حياته».

إن الحرب ضد حماس تحظى بدعم كل شرائح المجتمع الإسرائيلي تقريباً، يقول غرين، «على الرغم من أن الغضب مرتفع، إلا أنه لا توجد احتجاجات مناهضة للحكومة أو للحرب. وليس هناك الآلاف من الناس في الشوارع».وكتبت كبيرة المحللين الإسرائيليين في مجموعة الأزمات الدولية، ميراف زونسزين، على موقع «إكس»، يوم الإثنين، «يرجع ذلك إلى الخوف، وعدم وجود بديل، وإسكات المعارضة». وتضيف زونسزين، «كونك ناشط سلام في إسرائيل يوصف هذه الأيام بأنه خائن، أو شخص يهتف للفريق الآخر». headtopics.com

ويضيف عينون، «إنهم يعتقدون أنني لا أرى إلا عيوب (الحكومة)، ولا أرى إلا ما هو سيئ»، متابعاً «لكنني أود أن أقول إنني أحدق في الواقع كما هو». ويرى المصور الإسرائيلي أن الحصار على غزة، والغارات الجوية المستمرة يضعان العديد من مواطني غزة في وضع يائس، ناهيك عن عدد القتلى الذي تجاوز 5000 شخص. ويقول عينون إن الفلسطينيين الذين يجدون أنفسهم في مواقف يائسة من المرجح أن يدعموا جماعات مسلحة مثل حماس؛ لذا فهو يريد من الحكومة الإسرائيلية أن توقف هذه الموجة الجديدة من العنف.

وهذا مصدر قلق ردده خبراء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وفي ذلك، يقول ميكيلبيرج من «تشاتام هاوس»، «إذا كان هناك نقص في الأمل، ونقص في الحقوق السياسية، فهذا هو المكان الذي يزدهر فيه التطرف». ويضيف أن العديد من الإسرائيليين المؤيدين للسلام أصبحوا أكثر تشدداً في أعقاب هجوم حماس. ويشعر ميكيلبيرج بالقلق من احتمال حدوث اتجاه مواز في غزة. ويضيف «يلجأ بعض الناس إلى التطرف في أوقات الغضب». headtopics.com

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