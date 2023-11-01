فعالية مصرية بالتزامن مع اليوم العالمي لـ«شلل الأطفال»

وتضمنت الفعالية محاضرات علمية، تناولت تاريخ البرنامج الموسع للتطعيمات؛ حيث بدأت أنشطة البرنامج منذ عام 1984 بالتطعيم ضد 6 أمراض فقط، وتم إدراج طعوم جديدة ليصبح الإجمالي 10، منها التطعيم ضد مرض شلل الأطفال.
وأضاف أن استراتيجيات المحافظة على خلو مصر من مرض شلل الأطفال؛ تشمل: وصول نسب التغطية التطعيمية إلى أكثر من 95% ودعم نظام ترصد بيئي يستطيع الكشف المبكر عن أي فيروسات، وكذلك خطة الاستجابة والاستعداد. وقال د.عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي: تم وضع خطة استباقية للمحافظة على نظام التطعيمات الروتينية خلال جائحة «كورونا»، مما حافظ على نسب تغطية بالتطعيمات للمحافظة على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.
ولفت إلى أن نظام التطعيمات الذي تنفذه وزارة الصحة من أكثر أنظمة التطعيم كفاءة؛ حيث يتم إعطاء الطعم الفموي «سابين» بـ7 جرعات، وطعم الحقن «سولك» بـ3 جرعات، وهو ما يعد جدول التطعيمات الروتيني الأقوى بين دول العالم المختلفة.
وأشار إلى أن الحملات القومية التي تنفذها مصر سنوياً بغرض رفع المناعة المجتمعية ضد المرض، أحد أسباب النجاح في منع دخول المرض من الدول الموبوءة به، منوهاً إلى تنفيذ حملات لتطعيم الأطفال المقيمين من مصريين أو غير مصريين من عمر يوم إلى خمس سنوات، لخلق مناعة مجتمعية لجميع الأطفال في وقت واحد، لمنع حدوث أي سريان للفيروس.
وأضاف الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للطب الوقائي، أن فرق ترصد الشلل الرخو الحاد في جميع مديريات الشؤون الصحية والإدارات التابعة لها تقوم بمتابعة أكثر من 10 آلاف موقع ترصد في المستشفيات والعيادات في جميع أنحاء الجمهورية للإبلاغ عن أي حالات تتشابه في أعراضها مع مرض شلل الأطفال، كما تقوم بإجراء التقصي الوبائي اللازم لها، وسحب العينات، للتأكد من خلوها من الفيروس المسبب للمرض عبر تحليلها في المعمل المرجعي المعتمد.
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