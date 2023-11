ماسك: قمة سلامة الذكاء الاصطناعي تهدف لتأسيس إطار تنظيمي لهذه التكنولوجيا

وأضاف: «لا أعرف ما القواعد العادلة بالضرورة، لكن عليك أن تبدأ بفهم طبيعة الأمور قبل أن تقوم بالإشراف والرقابة». وجاءت تعليقات ماسك بعد أن نشرت بريطانيا إعلاناً وقعته 28 دولة والاتحاد الأوروبي، الذي حدد جدول أعمال من شقين يركز على تحديد مخاطر الذكاء الاصطناعي وفهمها على أساس علمي وبناء سياسات بالتنسيق بين الدول للتخفيف منها.

وقال: «أعتقد أن هناك قلقاً كبيراً بين العاملين في مجال الذكاء الاصطناعي من أن تتسرع الحكومات في وضع القواعد قبل أن تعرف ما يجب فعله».وشدد ماسك على ضرورة إيجاد «حكم» في مجال الذكاء الاصطناعي الذي يشكل بحسب قوله أحد «أكبر التهديدات» التي تواجه البشرية.

وقال ماسك: «ما نهدف إليه هو إنشاء إطار لفهم أفضل؛ بحيث يوجد حَكَم مستقل يمكنه مراقبة ما تفعله شركات الذكاء الاصطناعي ودق ناقوس الخطر إذا ما كانت لديه مخاوف». وأضاف: «آمل في هذه القمة أن يكون هناك إجماع دولي على الفهم الأولي للذكاء الاصطناعي المتقدم». (وكالات)

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: بريطانيا تستعد لاستضافة اجتماع دولي بشأن الذكاء الاصطناعيتستقبل الحكومة البريطانية سياسيين أجانب وشخصيات معروفة في قطاع التكنولوجيا وأكاديميين وغيرهم هذا الأسبوع في إطار قمة تستمر يومين

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: عمر العلماء: سعيد بلقاء إيلون ماسك وقادة الذكاء الاصطناعي لابد أن يعملوا جنباً إلى جنبموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «تقليلاً للمخاطر».. أمريكا تراقب مطوري الذكاء الاصطناعيأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن توقيع الرئيس جو بايدن لأمر تنفيذي يكلفها خلاله بتولي مسؤولية مراقبة تطوير الذكاء الاصطناعي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قيود أمريكية تهوي بسهم «إنفيديا» إلى أدنى مستوى في 5 أشهرتراجعت أسهم شركة إنفيديا، الثلاثاء نحو 5% تقريبا إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر بعد تقرير أفاد بأن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي قد يضطر إلى إلغاء طلبيات رقائق متطورة للصين...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALBAYANNEWS: مخاطر الذكاء الاصطناعي... بين الحقيقة والخيالموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة...

مصدر: AlBayanNews | اقرأ أكثر ⮕

EMARATALYOUM: الدول الغربية تتسابق لامتلاك قواعد الذكاء الاصطناعيتابعوا آخر الأخبار المحلية والرياضية والسياسية والاقتصادية واهم المواضيع في دبي والشارقة وعجمان وام القيوين ورأس الخيمة والفجيرة وأبوظبي وكل مايتعلق بالاحداث العالمية

مصدر: emaratalyoum | اقرأ أكثر ⮕