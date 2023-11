«بليتشلي».. أول إعلان عالمي لتطوير «آمن» للذكاء الاصطناعي

وفي مواجهة الإمكانات المتزايدة لبرمجيات مثل «تشات جي بي تي»، فإن إعلان بليتشلي «يُظهر أنه لأول مرة، يجتمع العالم لتحديد المشكلة وإبراز الفرص المتصلة بها»، وفق ما أكدت وزيرة التكنولوجيا البريطانية ميشال دونيلان لوكالة فرانس برس.

وأضافت من هذا الموقع ذي الرمزية الكبيرة والذي كان يضم مركز فك الشفرات في الحرب العالمية الثانية، أن هذه القمة ستُستتبع بقمتين دوليتين حول الذكاء الاصطناعي، الأولى في كوريا الجنوبية في غضون ستة أشهر، ثم في فرنسا في غضون عام.

هذا المعهد المشابه لذلك الذي أعلنت المملكة المتحدة أيضاً عن إنشائه - سيجمع الخبراء المسؤولين عن وضع «مبادئ توجيهية» وتقييم نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً من أجل «تحديد المخاطر وتخفيفها»، وفق البيت الأبيض.

وحذرت الحكومة البريطانية في تقرير نُشر الخميس من أن هذه التكنولوجيا التي تثير آمالا كبيرة في الطب أو التعليم، قد تشكل أيضاً «تهديداً وجودياً» من خلال زعزعة استقرار مجتمعات، عبر إتاحتها تصنيع أسلحة أو الإفلات من السيطرة البشرية.بعد هذا اليوم الأول المخصص للمخاطر المحتملة للذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، من المتوقع حضور ممثلين سياسيين رفيعي المستوى إلى بليتشلي بارك الخميس.

وتأمل الحكومة البريطانية في التوصل، على الأقل، إلى «أول إعلان دولي حول طبيعة» مخاطر الذكاء الاصطناعي. وتقترح أيضاً إنشاء مجموعة من الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي بناءً على نموذج الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المسؤولة عن متابعة القضايا المناخية.ويجري الملياردير إيلون ماسك، رئيس شبكة «إكس»، محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بعد القمة.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ALKHALEEJ: تكريم طلاب المدارس الحكومية الفائزة بهاكاثون «الإمارات تبرمج»كرم عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، الفرق الطلابية من المدارس الحكومية

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

WAMNEWS: 'ألف للتعليم' تسلط الضوء على الدور الحيوي للذكاء الاصطناعي والتعليم المناخي لجيل الشبابدبي في الأول من نوفمبر / وام / سلّطت 'ألف للتعليم'، الشركة العالمية الرائدة في تكنولوجيا التعليم والتي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، الضوء على الأهمية المتنامية للتعليم المناخي، والدور المحوري للذكاء الاصطناعي في رسم ملامح المشهد التعليمي للناشئة والشباب.

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: قيود أمريكية تهوي بسهم «إنفيديا» إلى أدنى مستوى في 5 أشهرتراجعت أسهم شركة إنفيديا، الثلاثاء نحو 5% تقريبا إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر بعد تقرير أفاد بأن عملاق رقائق الذكاء الاصطناعي قد يضطر إلى إلغاء طلبيات رقائق متطورة للصين...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «تقليلاً للمخاطر».. أمريكا تراقب مطوري الذكاء الاصطناعيأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن توقيع الرئيس جو بايدن لأمر تنفيذي يكلفها خلاله بتولي مسؤولية مراقبة تطوير الذكاء الاصطناعي

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: كرسي لـ«اليونيسكو» في جامعة القاهرة لحماية التراثوقعت جامعة القاهرة اتفاقية مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، لإنشاء أول كرسي للمنظمة

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: مبنى المسافرين A في مطار أبوظبي الدولي يبدأ عملياته على ثلاث مراحلاستقبل المبنى الجديد المصمم وفق أعلى المعايير في مطار أبوظبي الدولي أول مسافريه القادمين إلى أبوظبي..

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕