فرستابن يحقق رقما قياسيا بفوزه رقم 16 هذا الموسم

كما وصل السائق الهولندي البالغ عمره 26 عاما لفوزه رقم 51 في مسيرته، متساويا مع الفرنسي آلان بروست، وفاز للمرة الخامسة في ست نسخ من السباق على حلبة إيرمانوس رودريجيز. وحل لويس هاميلتون سائق مرسيدس في المركز الثاني وحقق أسرع لفة بينما حل شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثالث بالسباق الذي توقف بعد حادث قوي تعرض لها كيفن ماجنسون.

وانسحب سيرجيو بيريز زميل فرستابن والذي يتعرض للضغط من السباق بعد تصادمه مع لوكلير في اللفة الأولى في محاولة لتخطي سائق فيراري الذي انطلق من المركز الأول.

