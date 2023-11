ميسي يتطلع لخوض كوبا أميركا بعد فوزه بالكرة الذهبية

وجاء تتويج ميسي بهذه الجائزة التي نالها العام الماضي الفرنسي كريم بنزيمة لكن مهاجم نادي الاتحاد السعودي الحالي اكتفى في النسخة الحالية بالمركز السادس عشر، بعدما نجح أخيراً في قيادة منتخب بلاده الى الفوز بكأس العالم نهاية 2022 في قطر.

كان تتويجه بالكأس العالمية الأفضل في مسيرته المذهلة، وهذا ما منحه التفوق على منافسيه النجم النروجي لمانشستر سيتي الإنكليزي إرلينغ هالاند ووصيف مونديال قطر وهدافه نجم باريس سان جرمان الفرنسي كيليان مبابي اللذين حلا خلفه توالياً في التصويت على الجائزة.

ولدى سؤاله عن إمكانية فوزه بالجائزة للمرة التاسعة، فضل ابن الـ36 عاماً عدم التركيز على هذه المسألة مفضلاً الحديث عن هدفه المقبل، بالقول "أنا لا أفكر بالمستقبل على المدى الطويل. أنا أستمتع حالياً بكل يوم على حدة".

وأضاف الأرجنتيني الذي يدافع حالياً عن إنتر ميامي الأميركي بعد رحيله عن باريس سان جرمان الفرنسي نهاية الموسم الماضي، "أمامنا بطولة كوبا أميركا في الولايات المتحدة، حيث أنا الآن (مع إنتر ميامي) وحيث نحن حاملو اللقب، لذلك أتطلع الى خوضها في حالة بدنية جيدة وبعد ذلك سأرى كيف ستسير الأمور من هناك".

وتقام البطولة القارية في الولايات المتحدة بين 20 حزيران/يونيو و14 تموز/يوليو، حيث تسعى الأرجنتين الى الاحتفاظ باللقب الذي أحرزته عام 2021 في البرازيل لأول مرة منذ 1993 بفوزها على أصحاب الأرض 1-0، ما منح ميسي لقبه الأول على الإطلاق بألوان بلاده.

وأقرّ ميسي أن فترة العامين التي قضاها في سان جرمان لم تسير بالطريقة التي تصورها عند التوقيع من برشلونة الإسباني في 2021، قائلاً "لم تسر الأمور كما كنت أتمنى، لكني استمتعت بالمدينة كثيراً، وأحب أولادي المدينة كثيراً ووجدوا صعوبة في مغادرتها".

