جوندوجان يطالب لاعبي برشلونة بالتحلي بالمزيد من الحماس بعد خسارة الكلاسيكو

وقال جوندوجان اليوم الأحد على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" (تويتر سابقا) :"يالها من نتيجة غير ضرورية بالأمس- محبطة للغاية. يجب أن نقوم بخطوات كبيرة والتعلم منها". وأضاف جوندوجان، الذي كان قائدا لمانشستر سيتي عندما حقق الثلاثية في الموسم الماضي قبل أن ينضم لبرشلونة في الصيف، المزيد من التفاصيل في مقابلة مع بوابة "دي أيه زد إن ".

وقال جوندوجان :"لا أريد قول أي شيء خاطئ ولكني كنت في غرفة تغيير الملابس وبالطبع كان الجميع يشعر بخيبة أمل. ولكن تحديدا بعد مثل هذه المباراة الكبيرة أريد أن أرى المزيد من الإحباط، المزيد من الغضب، المزيد من خيبة الأمل".وأردف :" كلاعب لديه خبرة أرى أنه من مسؤوليتي أن أتأكد ألا يتقبل الفريق مثل هذه الأمور ببساطة".وأكد :" يجب أن نتخذ خطوة للأمام في هذه المنطقة وإلا سيبتعد ريال مدريد أو جيرونا. لم أحضر إلى هنا لخسارة مثل هذه المباراة، أو أترك الفجوة تتسع".

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