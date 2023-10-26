عشرات القتلى والجرحى بعمليات إطلاق نار في ولاية أمريكية

بولاية مين في شمال الولايات المتّحدة، بحسب ما أعلنت السلطات التي نشرت صورة مشتبه به مطلوب. فيما أمر الرئيس جو بايدن، أمس الخميس، بتنكيس الأعلام في البيت الأبيض وكل المباني الحكومية بعد حادثة إطلاق النار في ولاية مين. وقال بايدن إن الخطوة «تعبير عن الاحترام لضحايا أعمال العنف التي لا طائل منها».

وأطلقت الشرطة الأمريكية عملية مطاردة واسعة النطاق للعثور على رجل أطلق النار في مواقع مختلفة بولاية مين، والتي تعد أسوأ عملية إطلاق نار هذا العام في الولايات المتحدة. وحدثت عمليات إطلاق النار في مدينة لويستون بولاية مين في شمال الولايات المتّحدة، حيث حذّرت السلطات السكان من رجل «مسلّح وخطر» لا يزال طليقاً وفق الشرطة المحلية.

وأعلنت حاكمة الولاية جانيت ميلز خلال مؤتمر صحفي عن أسفها لهذه الحادثة الصعبة. وقالت شرطة مدينة لويستون في بيان إنّ المشتبه به في هذا الهجوم يدعى روبرت كارد (40 عاماً) ونشرت صورته. ولا تزال دوافعه مجهولة. وتحدثت شبكة «سي إن إن»، نقلاً عن مصادر أمنية، عن أن كارد جندي احتياطي في الجيش ومدرّب معتمد للأسلحة النارية. headtopics.com

وقالت سينتيا هانتر التي تقيم منذ 2012 في لويستون لقناة تلفزيونية محلية «إنه وضع مربك. لم نشهد شيئاً كهذا من قبل». وقال مسؤول تربوي على منصة «إكس» إن المدارس الحكومية ستبقى مغلقة. ومن جهته، قال المسؤول المحلي جاريد غولدن في بيان «أشعر بالرعب مما حدث في لويستون». وأصبحت عمليات إطلاق النار الجماعية شائعة بشكل مثير للقلق في أنحاء الولايات المتحدة، في ظل سهولة شراء الأسلحة النارية في معظم الولايات وتزايد عددها نسبة إلى المواطنين.

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