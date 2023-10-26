روسيا تسقط صاروخي «أتاكمس».. واحتياطيات الطراز بأوكرانيا تنفد

عرض آليات روسية مدمرة في ساحة أمام دير القبة الذهبية في كييف(أ.ف.ب) «أتاكمس» لدى الجيش الأوكراني «على وشك الانتهاء»، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 850 جندياً أوكرانياً وإسقاط 27 مسيرة خلال 24 ساعة.قال الجيش الروسي إن قواته للدفاع الجوي أسقطت صاروخين بعيدي المدى من طراز «أتاكمس» أطلقتهما أوكرانيا على أهداف روسية. ولم يخض في تفاصيل.
وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها استخدمت صواريخ أتاكمس التي زودتها بها الولايات المتحدة لأول مرة وألحقت أضراراً جسيمة بمطارين يضمان مروحيات روسية ومعدات أخرى. وفي السياق نفسه، قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الجبش الروسي يتعامل مع أنظمة أتاكمس بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع صواريخ هيمارس الأمريكية و«ستورم شادو» البريطانية.
وأوضح الخبير أن الروس خرجوا باستنتاجات وتعاملوا بنجاح مع صواريخ هيمارس وستورم شادو، «لذا لم نسمع عنهما في الآونة الأخيرة». وحسب المحلل فإن الشيء ذاته سيحدث مع صواريخ «أتاكمس» التي تم تسليمها للقوات الأوكرانية، حيث لم يتبق منها سوى ثلاثة. وقد أدى البحث عن الأسلحة المعجزة إلى أن المقومات الأساسية للحرب يتم تجاهلها، وهي «توافر الأفراد المدربين» و«الاستراتيجية العسكرية». وأوكرانيا ليس لديها هذا ولا ذاك. headtopics.com
وتخشى أوكرانيا من أن روسيا تخطط لتفجير البنية التحتية الرئيسية للطاقة لإضعاف معنويات الأوكرانيين. وواجه ملايين الأوكرانيين حالات انقطاع كهرباء على نطاق واسع وقطع إمدادات مرافق أخرى في الشتاء الماضي حينما هاجمت روسيا منشآت الطاقة بالصواريخ والمسيرات.
وبدورها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن انفجارات قوية وقعت بالقرب من منطقة محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية وأدت لتهشيم نوافذ في الموقع لكنها لم تؤثر على عمليات المحطة أو اتصالها بالشبكة. وأضافت أن الانفجارات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي مؤقتاً عن بعض محطات مراقبة الإشعاع خارج الموقع. headtopics.com