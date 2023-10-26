روسيا تسقط صاروخي «أتاكمس».. واحتياطيات الطراز بأوكرانيا تنفد

عرض آليات روسية مدمرة في ساحة أمام دير القبة الذهبية في كييف(أ.ف.ب) «أتاكمس» لدى الجيش الأوكراني «على وشك الانتهاء»، وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 850 جندياً أوكرانياً وإسقاط 27 مسيرة خلال 24 ساعة.قال الجيش الروسي إن قواته للدفاع الجوي أسقطت صاروخين بعيدي المدى من طراز «أتاكمس» أطلقتهما أوكرانيا على أهداف روسية. ولم يخض في تفاصيل.

وقالت أوكرانيا الأسبوع الماضي إنها استخدمت صواريخ أتاكمس التي زودتها بها الولايات المتحدة لأول مرة وألحقت أضراراً جسيمة بمطارين يضمان مروحيات روسية ومعدات أخرى. وفي السياق نفسه، قال المحلل السابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، لاري جونسون، إن الجبش الروسي يتعامل مع أنظمة أتاكمس بالطريقة نفسها التي تعامل بها مع صواريخ هيمارس الأمريكية و«ستورم شادو» البريطانية.

وأوضح الخبير أن الروس خرجوا باستنتاجات وتعاملوا بنجاح مع صواريخ هيمارس وستورم شادو، «لذا لم نسمع عنهما في الآونة الأخيرة». وحسب المحلل فإن الشيء ذاته سيحدث مع صواريخ «أتاكمس» التي تم تسليمها للقوات الأوكرانية، حيث لم يتبق منها سوى ثلاثة. وقد أدى البحث عن الأسلحة المعجزة إلى أن المقومات الأساسية للحرب يتم تجاهلها، وهي «توافر الأفراد المدربين» و«الاستراتيجية العسكرية». وأوكرانيا ليس لديها هذا ولا ذاك. headtopics.com

وتخشى أوكرانيا من أن روسيا تخطط لتفجير البنية التحتية الرئيسية للطاقة لإضعاف معنويات الأوكرانيين. وواجه ملايين الأوكرانيين حالات انقطاع كهرباء على نطاق واسع وقطع إمدادات مرافق أخرى في الشتاء الماضي حينما هاجمت روسيا منشآت الطاقة بالصواريخ والمسيرات.

وبدورها، قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن انفجارات قوية وقعت بالقرب من منطقة محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية وأدت لتهشيم نوافذ في الموقع لكنها لم تؤثر على عمليات المحطة أو اتصالها بالشبكة. وأضافت أن الانفجارات أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي مؤقتاً عن بعض محطات مراقبة الإشعاع خارج الموقع. headtopics.com

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوماً أوكرانياً على سيفاستوبولاشتعلت جبهات القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأعلنت روسيا اقرأ أكثر ⮕

روسيا تصد هجوماً أوكرانياً على سيفاستوبولاشتعلت جبهات القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأعلنت روسيا اقرأ أكثر ⮕

روسيا تصف محادثات السلام في مالطا بـ «المعادية»انتقدت روسيا الخميس، محادثات السلام المدعومة من أوكرانيا، والمقرر عقدها في مالطا نهاية الأسبوع المقبل اقرأ أكثر ⮕

واشنطن وسيؤول وطوكيو: بيونغ يانغ أرسلت أسلحة لموسكوجاء في بيان مشترك صدر الخميس، أن كوريا الجنوبية واليابان والولايات المتحدة تندد بشدة بتوريد كوريا الشمالية أسلحة ومعدات عسكرية إلى روسيا، وقالت تلك الدول إنها تأكدت من تسليم «عدة» شحنات أسلحة اقرأ أكثر ⮕

زيلينسكي: أوكرانيا سترد على روسيا إذا هاجمت منشآت الطاقة هذا الشتاءقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، إن أوكرانيا سترد على روسيا هذا الشتاء، ولن تكون في موقع دفاعي فحسب، إذا شنت موسكو حملة جوية، تهدف إلى إخراج شبكة الكهرباء الوطنية عن الخدمة. اقرأ أكثر ⮕

روسيا تعلن تجنيد 385 ألف عسكري هذا العامجنّدت القوات المسلّحة الروسية 385 ألف شخص حتى الآن هذا العام، وفق ما أعلن مسؤولون الأربعاء، فيما تحتاج موسكو إلى أعداد كبيرة من الجنود من أجل عمليتها العسكرية في أوكرانيا. اقرأ أكثر ⮕