تغريم ترامب مرة ثانية بسبب تصريحات بشأن محاكمته بنيويورك

القاضي إنغورون اعتبر أنّ الملياردير الجمهوري هاجم كاتبته الرئيسيةترامب يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال اليوم الثالث من محاكمته بتهمة الاحتيال المدني بنيويورك (أ ف ب) بعد أن قال دون جدوى إنه أسيء فهمه. واعتبر القاضي آرثر إنغورون أنّ الملياردير الجمهوري هاجم مرة أخرى كاتبته الرئيسية، بينما أكّد له ترامب أنه كان يستهدف في الواقع عدوّه اللدود مايكل كوهين الذي يشهد ضدّه منذ الثلاثاء في قضية الاحتيال في إدارة الأصول العقارية لمنظمته.

وهذه المرة، كانت كلمات ترامب غامضة، إذ قال أمام الكاميرات في الردهة المؤدية إلى قاعة المحكمة: «هذا القاضي متحزب للغاية ويجلس إلى جانبه شخص متحزب حقاً، وربما أكثر تحزباً منه». وعند علمه بهذه التصريحات، ذكر القاضي أنه حظر أيّ تعليقات ضدّ أعضاء فريقه منذ اليوم الثاني للمحاكمة. وبعد أن دفع محامو ترامب بوقوع سوء فهم، أراد القاضي سماع رواية الرئيس السابق نفسه وطلب منه الجلوس في مكان الشهود للمرة الأولى منذ بدء المحاكمة قبل ثلاثة أسابيع.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

تغريم ترامب مرة ثانية بسبب تعليقات 'مسيئة' خارج المحكمةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

للمرة الثانية.. القضاء الأمريكي يغرّم ترامب بسبب تصريحات بشأن محاكمتهموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

بعد مطالبة إسرائيل باستقالته.. غوتيريش: أنا مصدوم من تحريف تصريحاتي بشأن حماسأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، عن «صدمته» حيال ما وصفه بـ«تحريف» تصريحات أدلى بها قبل يوم بشأن حماس أغضبت إسرائيل. اقرأ أكثر ⮕

تصريحات نارية لمورينيو ضد إنتر ميلان بسبب لوكاكوانتقد البرتغالي جوزيه مورينيو، مدرب روما الإيطالي، مشجعي إنتر ميلان فريق مهاجمه البلجيكي روملو لوكاكو السابق، وذلك قبل المواجهة النارية بين الفريقين الأحد المقبل على ملعب سان سيرو في مدينة ميلان اقرأ أكثر ⮕

محامية ترامب تقر بالذنب بشأن جهود إلغاء انتخابات جورجياأقرت المحامية والشخصية الإعلامية المحافظة البارزة جينا إليس بالذنب، في ما يتعلق بالجهود المبذولة لإلغاء هزيمة دونالد ترامب اقرأ أكثر ⮕

المحكمة الرياضية الدولية تلغي عقوبة عبدالله السعيد وتُغرم الأهليألغت المحكمة الرياضية الدولية «كاس» قرار تغريم عبدالله السعيد، لاعب بيراميدز المصري، بمبلغ مليوني دولار لصالح ناديه الأسبق، الأهلي. اقرأ أكثر ⮕