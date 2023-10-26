شرطة دبي تنظم برنامجاً توعوياً بـ «التزامكم سعادة»

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة التوعوية التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة في مدرسة شفيلد الخاصة، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية.

وأكد الملازم نابت سلطان الكتبي، خلال المحاضرة التوعوية التي حضرها أعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والطلبة في مدرسة شفيلد الخاصة، أن مبادرة «التزامكم سعادة» تستهدف تعزيز التواصل بين الأندية والجماهير الرياضية.

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توعية بمبادرة «التزامكم سعادة» في دبيpنظمت القيادة العامة لشرطة دبي، مُمثلة في مبادرة «التزامكم سعادة»، برنامجاً توعوياً في مدرسة القيم الحلقة الثانية للبنين بدبي، بهدف التوعية بالتزامات الجمهور الرياضي في الملاعب التي ينص عليها القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2014 بشأن أمن المنشآت والفعاليات الرياضية. اقرأ أكثر ⮕

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