شرطة المنطقة الشرقية تنظم مبادرة صحية لموظفيها

وذكر العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن هذه المبادرة جاءت حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على توفير الرعاية الصحية لكافة منتسبيها.

وذكر العقيد الدكتور علي الكي الحمودي، مدير إدارة شرطة المنطقة الشرقية، أن هذه المبادرة جاءت حرصاً من القيادة العامة لشرطة الشارقة على توفير الرعاية الصحية لكافة منتسبيها.

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شرطة دبي تُعزز الوعي الصحي لموظفي أمن المطاراتنظم مركز تأهيل وتعزيز الجاهزية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، بالتعاون مع الإدارة العامة للموارد البشرية في شرطة دبي، فعاليات مبادرة «أربعاء العافية» اقرأ أكثر ⮕

شراكة بين شرطة دبي و'نخيل' دعماً لرياضة التجديف في المنطقةدبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت شركة 'نخيل'، مطور المجتمعات والواجهات المائية الرائد عالمياً، اليوم؛ عن شراكتها مع شرطة دبي لرعاية فريقي شرطة دبي للتجديف والتجديف الأولمبي. اقرأ أكثر ⮕

أسطول البحر الأسود الروسي يصد هجوماً أوكرانياً على سيفاستوبولاشتعلت جبهات القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأعلنت روسيا اقرأ أكثر ⮕

روسيا تصد هجوماً أوكرانياً على سيفاستوبولاشتعلت جبهات القتال بين القوات الروسية والأوكرانية، لاسيما في الجبهتين الشرقية والجنوبية، وأعلنت روسيا اقرأ أكثر ⮕

احتفالاً بيوم المواصلات العامة.. «طرق دبي» تحفز الجمهور بمليون نقطة «نول بلس»انطلقت، الأربعاء، فعاليات احتفال هيئة الطرق والمواصلات بالذكرى الـ14 لإطلاق مبادرة «يوم المواصلات العامة»؛ حيث اقرأ أكثر ⮕

تفاعل واسع ومشاركات حكومية وخاصة في «الإمارات تبرمج 2023»تشهد فعاليات «الإمارات تبرمج 2023»، التي تنظم بمناسبة يوم الإمارات للبرمجة الذي يصادف 29 أكتوبر، تفاعلاً مجتمعياً واسعاً ومشاركات حكومية وخاصة... اقرأ أكثر ⮕