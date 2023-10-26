«بلدية أبوظبي» تنظم زيارات لعدد من كبار المواطنات

نفذت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية مدينة زايد، مبادرة مجتمعية بعنوان «لقاء الأجيال»، لزيارة عدد من الأمهات من كبار المواطنات في مدينة ربدان، بالتعاون مع مدرسة ربدان، ومشاركة مجموعة من طلاب المدرسة.

وهدفت المبادرة إلى إبراز مكانة كبار المواطنين في المجتمع، وتعزيز سبل التواصل معهم بشكل مباشر، وكذلك زيادة الوعي لدى الأجيال الشابة والناشئة بواجب احترام وتقدير كبار المواطنين والتفاعل معهم، إضافة إلى تعزيز التواصل بين مختلف الأجيال والفئات العمرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، ونشر خبرات كبار المواطنين والاستفادة من تجاربهم الحياتية.

وتم خلال الزيارات التي أجريت ضمن المبادرة، تبادل الحديث مع العديد من الأمهات، اللاتي شاركن قصص الماضي مع طلاب المدارس، وكيف كانت الحياة قديماً، وأبرز الأحداث التي عاصرنها منذ تأسيس دولة الاتحاد، وحتى اليوم، وكيف كان الترابط والتماسك المجتمعي بين أبناء الإمارات، الذين حافظوا على القيم المجتمعية والعادات والتقاليد النبيلة التي ورثوها من الأجداد والآباء، ونقلوها إلى الأبناء والأجيال الجديدة، ليهتدوا بها في شؤونهم الحياتية والعملية. headtopics.com

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