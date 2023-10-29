رغم العراقيل الإسرائيلية.. 94 شاحنة مساعدات عبرت لغزة من مصر خلال 23 يوماً

أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، الأحد، إن طواقمها تسلمت 10 شاحنات محمّلة بالمساعدات عبر معبر رفح الحدودي مع مصر،رغم العراقيل التي تضعها إسرائيل لمنع دخول تلك المساعدات إلى القطاع الخاضع لحصار مطبق منذ 23 يوماً.

وأوضحت أن عدد الشاحنات المستلمة حتى اللحظة بلغ 94 شاحنة، فيما لم يتم السماح بإدخال الوقود حتى اللحظة.وتعبر المساعدات بداية من معبر رفح الذي يربط مصر بقطاع غزة وتتجه إلى معبر العوجا التجاري الذي يربط مصر بإسرائيل حتى تخضع للتفتيش من قبل الجانب الإسرائيلي تمهيداً لدخولها قطاع غزة.

وآلية دخول المساعدات تم الاتفاق عليها بين مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والأمم المتحدة، وتشمل قيام إسرائيل بتفتيش شاحنات المساعدات في معبر العوجا التجاري، وفق ما قالت مصادر مطلعة لوكالة أنباء العالم العربي. headtopics.com

كذلك قال إنه من المهم أن يدرك الجميع من هو الطرف المتسبب في تأخر دخول المساعدات إلى قطاع غزة، مطالباً الجانب الإسرائيلي بالتوقف عن تلك الإجراءات المعيقة حتى يتسنى إدخال المساعدات بالسرعة المطلوبة لاستيفاء الاحتياجات الإنسانية الملحة لسكان القطاع.

وأوضح المدير التنفيذي للهلال الأحمر المصري أن حجم المساعدات الإنسانية التي دخلت قطاع غزة حتى الآن لا يلبي الاحتياجات المطلوبة.

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