دبي تحتفظ بمكانتها ضمن أفضل 25 مدينة عالمية

رودولف لومير: مع عودة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، تمكّنت المدن الرئيسة في الخليج من ترسيخ مكانتها مراكز للازدهار والمرونة والفرص.حافظت دبي على مكانتها للعام الثالث على التوالي، ضمن قائمة أفضل 25 مدينة عالمية، وفقاً لمؤشر «كيرني» للمدن العالمية لعام 2023، وحلّت في المرتبة الـ23.

وذكر تقرير أصدره المؤشر في هذا الصدد، أمس، أن العديد من المدن الرئيسة الناشئة حول العالم، لاسيما من الشرق الأوسط، شهدت تحسناً كبيراً في أدائها على مؤشر المدن العالمية، مشيراً إلى أن أبوظبي تقدّمت 10 مراكز في التصنيف العالمي، لتعزز بذلك مكانتها كأحد المراكز العالمية الرائدة.

ويهدف مؤشر المدن العالمية إلى قياس قدرة المدن على جذب التدفقات العالمية لرأس المال والأشخاص والأفكار، والاحتفاظ بها وتوليدها، حيث يتم رصد الأداء من خلال خمسة أبعاد رئيسة تشمل: النشاط التجاري ورأس المال البشري وتبادل المعلومات والتجربة الثقافية والمشاركة السياسية. headtopics.com

واستقر متوسط درجات المؤشر بعد سنوات عدة من الانخفاض، مع تحسّن ملحوظ في أداء العديد من المدن في الشرق الأوسط وإفريقيا. وشهدت عواصم دول الخليج تحسّناً كبيراً في نتائجها الإجمالية، إذ تقدمت كل من الرياض ومسقط والدوحة بواقع تسعة وثمانية وسبعة مراكز على التوالي، وهو ما يُعزى بشكل أساسي إلى الأداء القوي لرأس المال البشري القوي.

واستفادت تلك المدن من عودة حركة السفر العالمية إلى مستوياتها ما قبل مرحلة جائحة «كوفيد-19»، حيث استقطبت أعداداً كبيرة من المواهب والسياح. وقال الشريك في المعهد الوطني للتحولات (كيرني) الشرق الأوسط، رودولف لومير: «مع عودة التجارة العالمية إلى مستوياتها الطبيعية، تمكنت المدن الرئيسة في منطقة الخليج من ترسيخ مكانتها مراكز للازدهار والمرونة والفرص»، لافتاً إلى أن هذه المدن تمكنت من تحقيق مرونة في اقتصاداتها، رغم الظروف العالمية المتغيّرة، بفضل قدرتها على تعزيز جاذبية العيش واستقطاب المواهب، ما جعلها نموذجاً للنجاح في مرحلة ما بعد الجائحة. headtopics.com

وأضاف لومير: «بينما يقيس مؤشر المدن العالمية (GCI) الأداء الحالي للمدن العالمية، يهدف تقرير النظرة المستقبلية للمدن العالمية (GCO) إلى التنبؤ بالإمكانات المستقبلية للمدن، إذ يكشف هذا المؤشر أيضاً عن توزيع جديد للفرص عبر مناطق مختلفة».

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