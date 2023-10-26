أمين عام الأمم المتحدة يختار عمر العلماء عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي

عمر العلماء: «اختياري لعضوية المجلس يعكس الموقع الريادي الذي وصلت إليه دولة الإمارات بتوجيهات القيادة».أعرب سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عن فخره باختيار وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، عمر العلماء، عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي.

وكان أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد اختار العلماء لعضوية المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي المعني بالتحديات والفرص والحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والذي يمثل إطار عمل دولي جديد، حيث أعلن غوتيريش في يوليو الماضي، عزم المنظمة الدولية على تشكيله، ليسهم في تعزيز التعاون الدولي الهادف لحوكمة مجالات الذكاء الاصطناعي والبناء على الفرص المستقبلية التي يحملها، وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته.

كافة، من أبرزهم وزيرة دولة للرقمنة والذكاء الاصطناعي في إسبانيا كارمي أرتيغاس، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي في حكومة سنغافورة هي رومين، ورئيس ومؤسس مجموعة «يورآسيا» إيان بريمير، والرئيس التنفيذي للذكاء الاصطناعي المسؤول في «مايكروسوفت» ناتاشا كرامبتون، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في مجموعة «سوني» هيروكي كيتانو، ورئيس لجنة حماية البيانات الشخصية في جمهورية كوريا هاكسو كو، والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في شركة «إوبن إيه آي» ميرا موراتي، ومبعوث أمين عام... headtopics.com

وقال إن العضوية في المجلس الاستشاري ستمثل فرصة لإحداث نقلة نوعية في العمل الدولي المشترك وإرساء منظومة حوكمة متقدمة وشاملة لمختلف مجالات الذكاء الاصطناعي، تسهم في تعظيم الاستفادة من فرصه، وتمكين الدول والمجتمعات من المشاركة في مسيرة التطور التكنولوجي، وضمان تحقيق التوازن بين الإنسان والآلة في بيئة تكنولوجيا مستقبلية آمنة وشاملة للجميع.

وتشمل المجالات التي سيعمل المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي على دراستها وتطوير توصيات بشأنها ثلاثة مجالات رئيسة، هي: الحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والفهم المشترك للمخاطر والتحديات، والفرص والعوامل التمكينية للاستفادة من الذكاء الاصطناعي وتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة العالمية. headtopics.com

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حمدان بن محمد: فخور باختيار الأمم المتحدة عمر العلماء عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعيقال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي في تغريدة عبر منصة «إكس»: فخور بالأخ عمر العلماء الذي تم اختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي والذي يضم 38 شخصية عالمية في هذا المجال ويهدف لمواجهة تحديات هذه التقنية والبناء على الفرص الكبيرة التي توفرها.. اقرأ أكثر ⮕

الأمين العام للأمم المتحدة يختار عمر سلطان العلماء عضواً في المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعيدبي فى 26 أكتوبر / وام / اختار معالي أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، لعضوية المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي المعني بالتحديات والفرص والحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والذي يمثل إطار عمل دولي جديد حيث أعلن غوتيريش في يوليو الماضي، عزم... اقرأ أكثر ⮕

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غوتيريش يختار عمر العلماء عضواً في المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعيدبي - الخليج اختار أنطونيو غوتيريش أمين عام الأمم المتحدة، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، لعضوية المجلس الاستشاري لحوكمة الذكاء الاصطناعي المعني بالتحديات والفرص والحوكمة الدولية للذكاء الاصطناعي، والذي يمثل إطار عمل دولي جديداً أعلن غوتيريش في يوليو الماضي، عزم المنظمة الدولية على... اقرأ أكثر ⮕

حمدان بن محمد: فخور بعمر العلماء لاختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعيموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕