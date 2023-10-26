65.7 مليار درهم ودائع الأفراد في بنوك الدولة خلال 8 أشهر

البنوك الوطنية تستحوذ على النصيب الأكبر من ودائع الأفراد. تصوير: أشوك فيرمابلغت قيمة الودائع التي أودعها الأفراد في بنوك الدولة، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، 65.7 مليار درهم ليصل رصيد ودائعهم بنهاية أغسطس الماضي إلى 625.2 مليار درهم مقارنة مع 559.5 مليار درهم نهاية العام 2022 بنمو نسبته 11.7% خلال الفترة من ديسمبر 2022 إلى أغسطس 2023.
وتشكل ودائع الأفراد نسبة مهمة من الودائع المصرفية، حيث تصل حصتها إلى 26% من الإجمالي البالغ تريليونين و403 مليارات درهم. وتستحوذ البنوك الوطنية في دولة الإمارات على النصيب الأكبر من ودائع الأفراد بما يعكس الثقة الكبيرة التي يوليها الأفراد سواء مقيمين داخل الدولة أو من خارجها في المصارف الإماراتية.
وبحسب بيانات «المركزي» بلغت حصة البنوك الوطنية من ودائع الأفراد 84.6%، فيما ذهبت الحصة المتبقية للبنوك الأجنبية. وتشير القراءة التحليلية لبيانات المركزي إلى نمو مطرد في ودائع الأفراد وزيادة كبيرة شهرياً، وذلك منذ العام 2019 وحتى نهاية أغسطس الماضي، إلا أن الزيادة الشهرية الأكبر جاءت خلال آخر عامين وتحديداً منذ انتهاء جائحة «كورونا». headtopics.com
ويعتبر العائد الاستثماري على الودائع البنكية مجزياً للغاية بعد سلسلة الارتفاعات المتتالية في سعر الفائدة الرئيس، والذي استفاد منه المودعون، حيث تراوح النسبة حالياً ما بين 3.2 وحتى 5.5% سنوياً على الودائع المليونية. وتقدم البنوك عروضاً متنوعة على المنتجات المصرفية، من بينها الودائع لاستقطاب مزيد من السيولة في ظل تنامي الطلب على التمويل بجانب الرغبة في تحسين الميزانيات قبل نهاية الربع الأخير من العام الجاري.
ووفقاً لبيانات «المركزي» أيضاً، زادت ودائع الادخار خلال فترة المقارنة لتصل إلى 262 مليار درهم بنهاية أغسطس مقابل 246 مليار درهم بنهاية العام الماضي، بارتفاع قيمته 16 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 6.5% خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023.أظهرت بيانات النشرة الإحصائية الصادرة عن المصرف المركزي، ارتفاع رصيده من الذهب بنهاية أغسطس إلى 17.1 مليار درهم، مقابل 16 مليار درهم في ديسمبر من العام الماضي بزيادة قيمتها 1.1 مليار درهم تعادل نمواً نسبته 6.8%. headtopics.com
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بنوك الإمارات تضخ 74 مليار درهم تمويلات وتسهيلات جديدة خلال 8 أشهرأبوظبي في 25 أكتوبر / وام / ضخت البنوك العاملة في الدولة نحو 74 مليار درهم تمويلات وتسهيلات جديدة خلال الثمانية أشهر الأولي من العام الجاري، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.وأظهرت الإحصائيات الصادرة اليوم، أن الرصيد التراكمي لإجمالي ائتمان البنوك العاملة في الدولة وصل إلى 1.953 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، بزيادة بنسبة 3. اقرأ أكثر ⮕