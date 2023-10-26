خلال النصف الأول.. 39 مليون رحلة راكب بحافلات النقل العام في أبوظبي

النقل العام خلال النصف الأول من العام الجاري 2023 بلغت 39 مليون رحلة راكب، بنسبة زيادة بلغت 19% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وأكد عبدالله المرزوقي مدير عام المركز، أن الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بتبني الحلول الذكية والمستدامة والآمنة للنقل، تنبثق من طموحات القيادة الرشيدة ورؤيتها الحكيمة نحو المستقبل لتعزيز ريادة أبوظبي، وذلك بتوفير أفضل بنية تحتية وخدمات لسكانها والارتقاء بجودة حياتهم.
وشهدت نتائج التقرير نصف السنوي للمركز نمواً عن ذات الفترة من السنة الماضية، حيث بلغ عدد المعاملات المنجزة حتى النصف الأول ما يقارب ال 10 ملايين معاملة، بزيادة 32% تمت جميعها إلكترونياً بنسبة 100% عبر القنوات الرقمية للمركز. headtopics.com
وأوضح التقرير أن نسبة مؤشر إسعاد ورضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة بلغت 95%، وقام المركز خلال النصف الأول من عام 2023، باستكمال توفير مظلات الانتظار في الإمارة ليصل الإجمالي إلى 576 مظلة توفر خدمة انتظار مميزة مع أعلى مستويات الراحة والأمان.
كما شهد النصف الأول من عام 2023، توسيع نطاق عمل خدمة «حافلة عند الطلب» لتشمل مدينة خليفة، وبلغ إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من الخدمة أكثر من 151 ألف رحلة راكب، توزعت على مدينة الشهامة وجزيرة ياس وجزيرة السعديات ومدينة خليفة، كما بلغ عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات خدمة «أبوظبي إكسبرس» أكثر من 206 آلاف رحلة راكب. headtopics.com
وبلغ عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة 44 مليون راكب، من خلال 24 مليون رحلة، بزيادة بلغت 24% على العام الماضي، وشكلت المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة 80% من أسطول مركبات الأجرة العاملة بالإمارة، كما بلغ عدد مركبات الأجرة العاملة وفق التطبيقات الذكية بحلول نهاية النصف الأول من العام الجاري ألفي مركبة تابعة لشركتي أوبر وكريم، فيما بلغ إجمالي عدد الرحلات التي قامت بها تلك المركبات خلال النصف الأول 1.4 مليون رحلة.
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124 مليون درهم أرباح «غذاء القابضة» في الربع الثالث من 2023أبوظبي في 26 أكتوبر / وام / أعلنت شركة غذاء القابضة التابعة للشركة العالمية القابضة نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2023، حيث سجلت إجمالي أرباح قبل احتساب الضرائب بلغ 124 مليون درهم. اقرأ أكثر ⮕