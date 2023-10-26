اللجنة الدائمة لفاقدي الرعاية الاجتماعية تناقش أجندتها الدورية

، واللواء سيف الزري الشامسي نائباً للرئيس، وعضوية كل من: عفاف إبراهيم المري، ومحمد عبد الله الزرعوني، والعميد جمال فاضل العبدولي، والدكتور عبد الله سليمان الكابوري، حيث اطلعت اللجنة على توصيات الاجتماع السابق، واستعرضت في أجندتها عدداً من المواضيع المهمة واتخذت بشأنها القرارات المناسبة تعزيزاً لجودة الحياة في المجتمع.

وفي نهاية الاجتماع، تم تكريم خميس بن سالم السويدي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة، من قبل رئيس اللجنة وأعضائها، على جهوده البارزة خلال فترة عضويته في اللجنة.

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