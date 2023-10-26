إطلاق «فولكن سينتور» للفضاء نهاية العام

وأبرز ما يحمله الصاروخ مركبة هبوط على سطح القمر من شركة «أستروبوتيك» الأمريكية الناشئة التي قد تصبح أول شركة خاصة تنجح مركبة لها في الهبوط على سطح القمر.

وأوضحت المجموعة أن «فولكن سنتور» هو صاروخ «الجيل المقبل» الذي من شأنه أن يتيح خدمات بأسعار معقولة أكثر. وقد تصبح مركبة الهبوط التابعة لشركة «أستروبوتيك»، والتي تحمل اسم «بيريغرين»، أول مركبة أمريكية تهبط على سطح القمر منذ نهاية برنامج أبولو عام 1972.

وحصلت الشركة الناشئة، ومقرها بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا (شرق الولايات المتحدة)، على تمويل من وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لتصميم مركبة الهبوط التي ستحمل أدوات علمية تابعة للوكالة. لكنّ ناسا وقّعت أيضاً عقداً مع شركة «إنتويتيف ماشينز» التي يتوقع أن تقلع مركبة الهبوط التابعة لها بواسطة صاروخ «فالكون 9» تابع لشركة «سبيس إكس» في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. headtopics.com

وسبق لشركة «آي سبيس» اليابانية الناشئة أن حاولت في الربيع لتصبح أول شركة خاصة تهبط مركبة تابعة لها على سطح القمر، لكن المهمة انتهت بحادث.

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