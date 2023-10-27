الصحة العالمية: نحتاج 80 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية بالضفة وغزة

وفي سياق متصل حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، من أنه بدون تغيير جوهري، فإن سكان غزة سيتكبّدون وابلاً غير مسبوق من المآسي الإنسانية.

وقال غوتيريش في بيان تلاه المتحدث باسمه: «على الجميع تحمل مسؤولياتهم. إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا»، مشدداً على أن «النظام الإنساني في غزة يواجه انهياراً كاملاً، مع عواقب لا يمكن تصوّرها على أكثر من مليوني مدني».

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