هولندا تتعهد بتقديم 15 مليون يورو إضافية لمساعدة غزة

وتعهدت أمستردام في وقت سابق من الشهر بتقديم مساعدات إضافية بقيمة 10 ملايين يورو لغزة التي تحاصرها إسرائيل، معبرة عن قلقها البالغ إزاء التدهور السريع في وضع المدنيين في القطاع.

وتقول سلطات الصحة في غزة: إن أكثر من 7000 شخص قتلوا في عمليات القصف المتواصل التي تنفذها إسرائيل على القطاع الذي فرضت عليه حصاراً، منذ أن نفذت حركة «حماس» توغلاً مباغتاً في مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قال، الأربعاء، إنه «لا يثق في صحة عدد القتلى الذي يعلنه الفلسطينيون» في قطاع غزة. وردت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، على التقارير المشككة، بالقول: «الأرقام التي قدمتها الوزارة خلال نزاعات سابقة أثبتت صحتها». headtopics.com

وقال مسؤول في منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن المنظمة تلقت تقديرات بأنه لا يزال هناك 1000 جثة تحت الأنقاض في غزة لم يتم التعرف إليها، ولم يتم تسجيلها بعد ضمن عدد القتلى. وقال ريتشارد بيبركورن ممثل المنظمة في الأراضي الفلسطينية رداً على سؤال حول عدد القتلى في غزة «حصلنا أيضاً على هذه التقديرات التي تشير إلى أنه لا يزال هناك أكثر من 1000 شخص تحت الأنقاض لم يتم التعرف إليهم بعد». ولم يحدد المصدر.

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