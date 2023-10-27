الأمم المتحدة: غزة ستتكبد «وابلاً غير مسبوق من المآسي»

وقال غوتيريش في بيان تلاه المتحدث باسمه: «على الجميع تحمل مسؤولياتهم. إنها لحظة الحقيقة، والتاريخ سيحكم علينا»، مشدداً على أنّ «النظام الإنساني في غزة يواجه انهياراً كاملاً، مع عواقب لا يمكن تصوّرها على أكثر من مليوني مدني».

من جهة ثانية، رأى المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني، أن «الكثير من الأشخاص سيموتون قريباً» بسبب الحصار المحكم الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، داعياً إلى توفير مساعدات «كبيرة ومتواصلة».

وتتمسك إسرائيل برفض وقف إطلاق النار في القطاع قبل القضاء على حركة «حماس»، بينما تسبب قصفها المكثف على المدينة حتى الآن في مقتل 7300 فلسطيني، وإصابة أكثر من 15 ألفاً آخرين

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