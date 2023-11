الإمارات وصربيا تبحثان التعاون في التحديث الحكومي

ضم الوفد محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات، وفريق قطاع الخدمات الحكومية ومكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء. وأكد محمد بن طليعة أن زيارة الوفد إلى جمهورية صربيا جاءت في إطار الجهود المتواصلة لحكومة دولة الإمارات لتعزيز الشراكة العالمية الفاعلة في التحديث الحكومي، ومتابعة تطورات العمل المشترك مع حكومات الدولة الصديقة في المشاريع الهادفة لتطوير تجارب الخدمات وتعزيز تبني الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الارتقاء بتجارب المتعاملين، وتبادل المعرفة مع حكومات هذه الدول.

وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء ومسؤولين في حكومة جمهورية صربيا، وزيارة ميدانية لمركز شرطة ذكي في صربيا.

