رئيسة وزراء صربيا تستعرض مع وفد إماراتي تطورات التعاون في التحديث الحكومي

وشهدت الزيارة عقد سلسلة من الاجتماعات مع وزراء ومسؤولين في حكومة جمهورية صربيا، وزيارة ميدانية لمركز شرطة ذكي في صربيا تم تصميمه بالاستفادة من تجربة دولة الإمارات في هذا المجال؛ والتقى الوفد معالي ميهايلو يوفانوفيتش وزير المعلومات والاتصالات، وبحث معه تطورات العمل والاستعدادات الجارية لافتتاح مركز خدمات الحكومة الإلكترونية في بلغراد، كما تم عقد اجتماع مع معالي يلينا بيجوفيتش وزيرة العلوم والتطوير التكنولوجي والابتكار، تم خلاله بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات المرتبطة بتحديث العمل...

