«ديوان المحاسبة» يشارك في اجتماع مكافحة الفساد بمسقط

وبحث الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية العُماني، العديد من الموضوعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في دول مجلس التعاون، كما تناول التجربة الإماراتية في مجال تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.
وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسية، ومنها تعزيز الجانب المعرفي والبحثي في مجال الرقابة والمحاسبة، وأهمية إبراز أفضل الممارسات المهنية في العمل الرقابي، وتعزيز الثقافة الرقابية ونشرها بين العاملين في مختلف المؤسسات، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات والقطاعات.
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WAMNEWS: ديوان المحاسبة يشارك في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول الخليجأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / شارك وفد من ديوان المحاسبة في دولة الإمارات برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص – رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون...
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