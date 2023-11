«ديوان المحاسبة» يشارك في اجتماع مكافحة الفساد بمسقط

وبحث الاجتماع، الذي ترأسه الشيخ غصن بن هلال العلوي، رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية العُماني، العديد من الموضوعات الاستراتيجية التي تسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في دول مجلس التعاون، كما تناول التجربة الإماراتية في مجال تعزيز مبادئ النزاهة والشفافية.

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات الرئيسية، ومنها تعزيز الجانب المعرفي والبحثي في مجال الرقابة والمحاسبة، وأهمية إبراز أفضل الممارسات المهنية في العمل الرقابي، وتعزيز الثقافة الرقابية ونشرها بين العاملين في مختلف المؤسسات، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في مختلف المجالات والقطاعات.

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: ALKHALEEJ »

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WAMNEWS: ديوان المحاسبة يشارك في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول الخليجأبوظبي في الأول من نوفمبر / وام / شارك وفد من ديوان المحاسبة في دولة الإمارات برئاسة معالي حميد عبيد أبوشبص – رئيس ديوان المحاسبة في الاجتماع التاسع للجنة الوزارية المعنية بمكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عُقد يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر في العاصمة العُمانية مسقط، بحضور معالي جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون...

مصدر: wamnews | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: الأسواق العالمية ترتفع في آخر جلسات أكتوبر قبيل قرار «الفيدرالي»ارتفعت الأسهم الأمريكية، أمس الثلاثاء، في آخر جلسات أكتوبر، قبيل اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» اليوم الأربعاء.

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: «الثقافة والسياحة» تكرم الفائزين في «القارئ المبدع» بأبوظبيعقدت «مكتبة» التابعة لقطاع الثقافة بدائرة الثقافة والسياحة بأبوظبي، في مجلس الهواشم التابع لمجالس أبوظبي بمكتب شؤون المواطنين والمجتمع في ديوان الرئاسة...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: عمومية «إشراق» تقر إعادة تشكيل وتخفيض عدد مجلس الإدارةفي أعقاب الإعلان الصادر في 21 سبتمبر 2023 عن عزمها مراجعة حجم وتكوين مجلس إدارتها، عقدت شركة «إشراق للاستثمار»، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اجتماع الجمعية العمومية في 31 أكتوبر2023...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: ذياب بن محمد بن زايد يلتقي ذي يزن بن هيثم في مسقطالتقى سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس مكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء في ديوان الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، الأربعاء...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕

ALKHALEEJ: إندونيسيا.. توقيف 59 شخصاً للاشتباه في تخطيطهم لهجمات خلال الانتخابات الرئاسيةأوقفت شرطة مكافحة الإرهاب في إندونيسيا 59 شخصاً على صلة بالحركات الإرهابية، كانوا يخططون لتنفيذ هجمات خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في شباط/فبراير المقبل...

مصدر: alkhaleej | اقرأ أكثر ⮕