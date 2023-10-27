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الأسهم الأوروبية تتراجع تحت وطأة هبوط سهم «نات ويست»

 / مصدر: alkhaleej

تراجعت الأسهم الأوروبية قليلاً، الجمعة، إذ فاق هبوط سهم بنك «نات ويست» البريطاني أثر مكاسب أسهم شركات الطاقة.

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alkhaleej

وشهد سهم «نات ويست»، أكبر خسارة على المؤشر بنسبة 16.1%، بعد أن خفض البنك من توقعاته للأرباح.وحد من تراجع المؤشر صعود أسهم الطاقة 1.

2%، مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%، بسبب مخاوف تتعلق بتبعات اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط. وارتفع سهم شركة سيجنفاي للإضاءة 10%، بدفعة من أرباح فصلية قوية. (رويترز)

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