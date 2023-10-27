الأسهم الأوروبية تتراجع تحت وطأة هبوط سهم «نات ويست»

وشهد سهم «نات ويست»، أكبر خسارة على المؤشر بنسبة 16.1%، بعد أن خفض البنك من توقعاته للأرباح.وحد من تراجع المؤشر صعود أسهم الطاقة 1.

2%، مع ارتفاع أسعار النفط بأكثر من 1%، بسبب مخاوف تتعلق بتبعات اتساع نطاق صراع الشرق الأوسط. وارتفع سهم شركة سيجنفاي للإضاءة 10%، بدفعة من أرباح فصلية قوية. (رويترز)

الإمارات العربية المتحدة عناوين اقرأ أكثر: alkhaleej »

الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع وسط تركيز على الأرباحارتفعت الأسهم الأوروبية، الأربعاء، وسط سلسلة من الأرباح في كل من الولايات المتحدة وأوروبا. اقرأ أكثر ⮕

الأسهم الأوروبية تنخفض بعد نتائج ضعيفة وقبل قرار «المركزي»تراجعت الأسهم الأوروبية، الخميس، بسبب ارتفاع عوائد سندات... اقرأ أكثر ⮕

نتائج شركات التكنولوجيا وعوائد السندات تضغطان على «وول ستريت»تراجعت الأسهم الأمريكية، الخميس، وسط استمرار المستثمرين في استيعاب تأثير تقارير أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى اقرأ أكثر ⮕

المؤشر السعودي يعزز مكاسبه.. و«المصري» يخترق حاجز الـ 23 ألف نقطةتباين أداء الأسهم في دول مجلس التعاون الخليجي، الأربعاء، على وقع التطورات في المنطقة. اقرأ أكثر ⮕

«وول ستريت» تتباين على وقع نتائج عمالقة التكنولوجياتباين أداء الأسهم الأمريكية، الأربعاء، بعد صدور نتائج عمالقة التكنولوجيا، «ألفابت» المالكة لـ«غوغل» و«مايكروسوفت اقرأ أكثر ⮕

الأسهم الأوروبية تنخفض بعد نتائج ضعيفة.. ونيكاي الياباني يسجل أكبر تراجع في 3 أسابيعموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕