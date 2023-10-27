الكرملين يدافع عن قرار دعوة وفد من حماس إلى موسكو

قال الكرملين، الجمعة، إن روسيا تعتقد أن من الضروري استمرار التواصل مع كل الأطراف في الصراع الإسرائيلي الفلسطيني؛ وذلك في دفاع عن قرار لدعوة وفد من حماس إلى موسكو؛ وهي خطوة أثارت غضب إسرائيل.

وقال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين: إن الوفد التقى مع ممثلين من وزارة الخارجية الروسية، لكنه لم يتواصل مع الكرملين.

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