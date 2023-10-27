هيئة أمريكية: حظر استيراد نماذج لساعة «أبل»

أوصت هيئة أمريكية رسمية بحظر استيراد نماذج من ساعة «أبل» الذكية إلى الولايات المتحدة، واعتبرت شركة تصنيع الأجهزة الطبية «ماسيمو» أنها تقلّد تقنياتها لقياس مستوى الأكسجين في الدم، على ما أفادت الشركتان الخميس.

وأوضحت شركة «ماسيمو» التي تتخذ كاليفورنيا مقراً في بيان أن لجنة التجارة الدولية الأمريكية أصدرت «أمر استبعاد محدود» لهذه النماذج، يُفترَض أن يدخل حيز التنفيذ خلال 60 يوماً ما لم تعترض الحكومة الأمريكية.

وتُصمَم منتجات «أبل» ومنها الساعات الذكية في الولايات المتحدة، لكنّها تُصَنَّع في معامل لمقاولين من الباطن أهمهم شركة «فوكسكون» التايوانية، تقع في الصين أو تايوان أو فيتنام. ولم تحدد شركة «ماسيمو» النماذج التي يطالها هذا القرار. وادّعت الشركة على «أبل» أمام لجنة التجارة الدولية الأمريكية عام 2021 لاعتبارها أن ساعة «أبل واتش 6» التي طُرحت في السوق عام 2020 وكانت أول نموذج يتضمن وظيفة لقياس مستوى تَشَبُّع الأكسجين في الدم، تقلّد إحدى تقنياتها الحاصلة على براءة اختراع، والتي تعتمد على الضوء. headtopics.com

ورأى الرئيس التنفيذي لشركة «ماسيمو» جو كياني في قرار لجنة التجارة الدولية الأمريكية «رسالة قوية مفادها أن القانون يعلو حتى على أكبر شركة في العالم».

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هيئة أمريكية توصي بحظر استيراد بعض نماذج ساعة أبل الذكيةموقع إخباري تتابعون فيه أخبار دبي،الإمارات،أبوظبي، السعودية،دول الخليج،مصر،سوريا،تركيا،ومستجدات الأحداث العربية والعالمية ، في السياسة والرياضة والاقتصاد والعلوم والفن والتكنولوجيا والثقافة ، أخبار الشيخ محمد بن راشد ومحمد بن زايد وخليفة بن زايد ، ، وعبد الله بن زايد ،والسيسي ، والسلطان قابوس ،أخبار الفضاء ،خليفة... اقرأ أكثر ⮕

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