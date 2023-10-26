أندريه أونانا يرفض اتهام جرناتشو بالإساءة العنصرية إليه

وتصدى أونانا لركلة جزاء في اللحظات الأخيرة من مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن، ليضمن فوز فريقه بهدف نظيف، وهو ما دفع جرناتشو لنشر صورة الحارس الكاميروني عبر منصة «إكس» وإلى جانبها رمز حيوان الغوريلا.

وفتح الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تحقيقاً حول الواقعة، متهماً جرناتشو بالعنصرية ضد أونانا، صاحب البشرة السمراء، ليخرج الأخير ويدافع عن زميله. وكتب أندريه أونانا عبر «إنستجرام»: «لا يحق لأحد تحديد ما يزعجني، أعرف ما الذي قصده جرناتشو، القوة والصلابة، هذا الأمر يجب أن ينتهي هنا».

يذكر أن مانشستر يونايتد حقق فوزه الأول في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم بهدف نظيف على كوبنهاجن الدنماركي، بعد الخسارة ضد جالاتا سراي وبايرن ميونخ، ورفع الفريق رصيده إلى 3 نقاط في المركز الثالث بعد مرور 3 جولات من مرحلة المجموعات. headtopics.com

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