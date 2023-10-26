'الإمارات للمزادات' تستقطب أكثر من 300 مزايد في المزاد العلني على 77 مركبة

و تواصل الإمارات للمزادات تنظيم عدد من المزادات الإلكترونية حيث يتضمن كل مزاد أكثر من 300 سيارة يومياً وعلى مدار خمسة أيام أسبوعيا وتقدم المزادات العديد من السيارات من طرازات متنوعة ومتعددة الاستخدامات ويمكن للراغبين بالمزايدة عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للإمارات للمزادات.

وأعرب عمر مطر المناعي المدير التنفيذي لـ "الإمارات للمزادات" عن شكره وتقديره لجميع المشاركين من الأفراد والشركات والمنافسة والتفاعل الإيجابي من المزايدين وهو ما يؤكد النجاح الذي حققه المزاد ليشكل إضافة نوعية لسجل نجاحات الإمارات للمزادات التي عززت مكانتها الرائدة في تنظيم وإدارة المزادات العلنية والإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط مؤكداً أن هذا النجاح يعكس التزام الإمارات للمزادات بأعلى المعايير العالمية في خدمة العملاء وتنويع خيارات المزادات بما يحقق الرضا والسعادة للجمهور ويلبي...

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