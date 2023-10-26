«وول ستريت» تواصل الترنح.. و«إس آند بي» يقرب من نقطة التصحيح

هوت مؤشرات وول ستريت الرئيسية بحدة، الخميس، مع بقاء أسهم الشركات الكبرى تحت ضغوط ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مع تقييم المستثمرين للمكاسب الحديثة لكبرى شركات التكنولوجيا وصدور بيانات اقتصادية متباينة.

وخسر مؤشر ناسداك الذي تغلب عليه أسهم شركات التكنولوجيا 1.5%، لينخفض عن متوسطه المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى منذ مارس/آذار. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 1% بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي 190 نقطة، أو 0.5%. ومع انخفاض يوم الخميس، اقترب مؤشر ستاندرد آند بورز منن التصحيح من أعلى مستوى خلال اليوم في يوليو.

بعد انخفاض بنسبة 2.4% يوم الأربعاء، أصبح مؤشر ناسداك المركب الآن رسميًا في منطقة التصحيح، بانخفاض أكثر من 10% عن أعلى مستوى إغلاق لهذا العام في يوليو.وقلصت الأسهم الأوروبية خسائرها المبكرة عند الإغلاق، الخميس بعد تثبيت البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مثل المتوقع، بينما أثرت تقارير متشائمة من مؤسسات مثل ستاندرد تشارترد في المؤشر. وأغلق المؤشر ستوكس 600 الأوروبي منخفضا 0.5 بالمئة. وقاد قطاع تصنيع السيارات خسائر القطاعات. headtopics.com

وأبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير عند أربعة بالمئة منهيا سلسلة غير مسبوقة من عمليات رفع الأسعار لعشرة مرات متتالية. وجاء قطاع الرعاية الصحية بين القطاعات الأضعف أداء، إذ هبط سهم شركة شتراومان السويسرية لزراعة الأسنان قرابة عشرة بالمئة بعد أن خفضت شركة ألاين تكنولوجي الأمريكية توقعاتها لعوائد العام بأكمله.

وأثرت مجموعة من النتائج المتشائمة أيضا في المؤشر، إذ هوى سهم شركة سيمنس للطاقة 35.5 بالمئة إلى مستويات متدنية قياسية بعد أن قالت الشركة الألمانية إنها تجري محادثات مع الحكومة بخصوص تلقي ضمانات حكومية بعد حدوث انتكاسات ضخمة في قطاع طاقة الرياح بالشركة. headtopics.com

وتعثر سهم ستاندرد تشارترد 12.4 بالمئة مع هبوط أرباح البنك في الربع الثالث قبل خصم الضرائب 33 بالمئة، بينما دفع تراجع في العوائد التجارية سهم بنك بي.إن.بي باريبا إلى النزول 2.6 بالمئة.

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