Taylor Swift es su fan y, ahora, todo el mundo. Se dispara la venta de jerseys de Travis Kelce

La visita de Taylor Swift para presenciar el partido de Travis Kelce con los Chiefs de Kansas City no solo tiene encendida la internet. Según la compañía de indumentaria deportiva Fanatics, Kelce figuraba el domingo entre los cinco jugadores que más ventas generaban.

“Ha registrado un incremento de 400% en ventas a través de la red de sitios de Fanatics, incluyendo NFLShop.com”, dijo un portavoz a The Associated Press mediante un correo electrónico.

Las ventas aumentaron en el mismo día que Swift viajó a Kansas City para observar a los Chiefs frente a los Bears de Chicago, sentándose con la madre de Kelce, Donna, en una de las suites del estadio.Kelce no habló con los periodistas después, pero fue visto saliendo del Arrowhead con Swift a su lado.

Casi todos en el camerino de Kansas City habló sobre su tight end y su nueva admiradora famosa el domingo, incluido el entrenador Andy Reid, quien bromeó diciendo: “Yo los junté”. La estrella se ha mostrado reacia a hablar de su vida personal en otras ocasiones, pero circulaban rumores sobre una posible relación con el jugador de fútbol americano.

La estrella se ha mostrado reacia a hablar de su vida personal en otras ocasiones, pero circulaban rumores sobre una posible relación con el jugador de fútbol americano. Comenzaron cuando Kelce dijo en su podcast “New Heights” que estaba decepcionado por no haber tenido oportunidad de conocer a Swift y regalarle un brazalete de la amistad durante la parada de su gira Eras en Kansas City.

Luego, durante una aparición en “The Pat McAfee Show”, Kelce dijo: “Lancé el balón a su cancha y le dije: ‘Te he visto rockear en el escenario en Arrowhead’. Quizás tengas que venir a verme jugar en el Arrowhead y ver en qué momento estuvo más iluminado’”.

Swift está en un descanso de su gira Eras, que se reanuda el 9 de noviembre en Buenos Aires, Argentina.

Aparte de la venta de jersey, la NFL se arropó con todo el ruido en la internet por la visita de Swift a Arrowhead. Al amanecer del martes, la biografía de la liga en X, la plataforma previamente conocida como Twitter, decía “NFL (Taylor’s Version)” junto a una foto de Swift y Donna Kelce observando el partido del domingo.