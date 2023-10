Sinner conquista el Abierto de China. Swiatek avanza a cuartos

El italiano de 22 años había perdido en los seis enfrentamientos previos contra Medvedev, pero impuso su autoridad desde la raya de fondo para adjudicarse su noveno título en la gira de la ATP.

“Daniil, gracias dejarme ganar al menos un partido”, bromeó Sinner durante la premiación. “Hemos tenido batallas muy duras, especialmente este año. Gracias por hacerme un mejor jugador. He estado entrenando para derrotarte.Aparte de sus potentes devoluciones, Sinner apeló a su saque, llevándose más del 70% de los puntos con su segundo servicio y subiendo a la red.

Sinner ascenderá al cuarto puesto del ranking, el más alto de su carrera. Se convirtió en el segundo italiano que se entrevera entre los cinco mejores de la ATP y el primero desde Adriano Pannatta en 1976. headtopics.com

Medvedev buscaba la 21ra corona de su carrera y la sexta en 2023. El próximo torneo del ruso será el Masters de Shanghái, donde será el segundo cabeza de serie. En el torneo femenino, la número dos mundial Iga Swiatek cedió apenas dos juegos y avanzó a los cuartos de final tras despachar 6-1, 6-1 a su compatriota polaca Magda Linette.

Sinner derriba a Alcaraz en las semifinales del Abierto de ChinaEl italiano y sexto preclasificado Jannik Sinner intentará conquistar su tercer título de la temporada tras doblegar el martes 7-6 (4), 6-1 al español Carlos Alcaraz en las semifinales del Abierto de China.

