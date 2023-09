Sindicato de guionistas de Hollywood declara fin de huelga tras aprobar acuerdo con estudios

LOS ÁNGELES (AP) — Los líderes del sindicato de guionistas de Hollywood declararon el martes el fin de su huelga de casi cinco meses de duración, luego de que los miembros de la junta aprobaran un acuerdo contractual con los estudios. Los guionistas aún deben votar para ratificar el contrato, pero poner fin a la huelga les permitirá trabajar durante ese proceso, dijeron miembros del sindicato en un correo electrónico.

Los actores de Hollywood siguen en huelga sin negociaciones a la vista.

Un nuevo ambiente de optimismo animó a los actores el martes por primera vez desde que los guionistas alcanzaron un acuerdo preliminar el domingo por la noche.

Read more:

sdut »

Los Angeles Chargers vs. Minnesota Vikings recapMark Sanchez and Kevin Kugler join Dave Helman to recap Justin Herbert and the Los Angeles Chargers' victory over Kirk Cousins and the Minnesota Vikings.

Video shows police chasing golf cart through Los Angeles in bizarre pursuitPolice were chasing a possibly stolen golf cart in the San Fernando Valley on Sunday.

Video shows police chasing golf cart through Los Angeles in bizarre pursuitPolice were chasing a possibly stolen golf cart in the San Fernando Valley on Sunday.

Monday Night Football: How to watch the Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals game tonightTonight, Monday Night Football returns to close out Week 3 of the season with a can't-miss doubleheader. First, the Philadelphia Eagles play the Tampa Bay Buccaneers at 7:15 p.m. ET on ABC, then the Los Angeles Rams visit the Cincinnati Bengals at 8:15 p.m. on ESPN. Ready to watch some football? Here's how to watch the second Monday Night Football game of the night: Rams vs. Bengals, plus our recommendations for the best ways to watch every NFL game this year, from now until Super Bowl LVIII.

Monday Night Football: How to watch the Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals game tonightTonight, Monday Night Football returns to close out Week 3 of the season with a can't-miss doubleheader. First, the Philadelphia Eagles play the Tampa Bay Buccaneers at 7:15 p.m. ET on ABC, then the Los Angeles Rams visit the Cincinnati Bengals at 8:15 p.m. on ESPN. Ready to watch some football? Here's how to watch the second Monday Night Football game of the night: Rams vs. Bengals, plus our recommendations for the best ways to watch every NFL game this year, from now until Super Bowl LVIII.

Los Angeles Rams vs Cincinnati Bengals - September 26, 2023View the Los Angeles Rams vs Cincinnati Bengals game played on September 26, 2023. Box score, stats, odds, highlights, play-by-play, social & more

Las juntas directivas de las ramas del Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA por sus siglas en inglés) en el este y en el oeste del país votaron a favor de aprobar el acuerdo, y posteriormente declararon que la huelga llegaría a su fin y que los guionistas serán libres de volver a trabajar a partir del miércoles a las 12:01 a.m.

Los guionistas aún deben votar para ratificar el contrato, pero poner fin a la huelga les permitirá trabajar durante ese proceso, dijeron miembros del sindicato en un correo electrónico.Los actores de Hollywood siguen en huelga sin negociaciones a la vista.

Un nuevo ambiente de optimismo animó a los actores el martes por primera vez desde que los guionistas alcanzaron un acuerdo preliminar el domingo por la noche.

“Por un momento realmente pensé que esto iba a seguir hasta el próximo año”, dijo Marissa Cuevas, actriz que ha participado en las series de televisión “Kung Fu” y “The Big Bang Theory”. “Saber que al menos algunos de nosotros han obtenido un buen acuerdo nos da mucha esperanza de que nosotros también conseguiremos un buen trato”.