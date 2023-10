El líder América del brasileño Jardine recibe al Pachuca de Almada

Con seis victorias, tres empates, una derrota y 21 puntos, el América se consolidó como el mejor equipo del campeonato al derrotar por 1-0 a los Pumas UNAM el pasado sábado. Aunque no está entre los dos mejores en ataque ni en defensa, ha sido oportuno a la ofensiva y se acerca cada vez más a los cuartos de final.

El Pachuca muestra la ofensiva más débil, con un promedio menos de un gol por partido, y su defensa es la cuarta más endeble, lo que explica el mal paso de los Tuzos. Si bien el América es favorito, el Pachuca cuenta con jugadores de calidad y un historial como equipo ganador en este siglo, lo cual deberán tener en cuenta las Águilas.

El chileno Diego Valdés, con cinco goles, el uruguayo Brian Rodríguez y el colombiano Julián Quiñones, con cuatro cada uno, han encabezado el ataque azulcrema, que tiene de regreso al mundialista Henry Martín, lo que aumentará la capacidad goleadora del conjunto.Este martes, en el estadio Azteca, el cuadro capitalino tratará de sacar provecho de su condición de local ante un Pachuca que anda en el decimocuarto escaño de la clasificación.

Almada pretende sacar por lo menos un empate este martes para, a partir de ahí, buscar hilvanar una racha positiva para entrar a la fase de clasificación.

En otro duelo de este martes, los Rayados de Monterrey del centrocampista español Sergio Canales, décimo en la tabla, jugarán en el estadio del Puebla, último de la clasificación.

El Monterrey ha carecido de efectividad en el ataque, en parte como consecuencia de las lesiones de los delanteros argentinos Germán Berterame y Rogelio Funes Mori.

El entrenador argentino Fernando Ortiz apostará a sumar tres puntos en Puebla, lo que acercaría a los Rayados a la parte alta de la tabla.

La jornada, que empezó el 26 de septiembre con el triunfo del Mazatlán por 1-3 sobre el Guadalajara, tendrá cuatro duelos el miércoles, entre ellos el del campeón Tigres UANL, segundo de la tabla de posiciones, como local ante el Toluca.

Además, el Pumas recibirá al Querétaro, el Santos al Tijuana y el Necaxa al Cruz Azul.

La jornada terminará con el León-Atlas, el 24 de octubre, y el Juárez FC-San Luis, un día después.

- Undécima jornada del Apertura del fútbol mexicano:Martes 03.10: Puebla-Monterrey y América-Pachuca.

Miércoles 04.10: Necaxa-Cruz Azul, Pumas UNAM-Querétaro, Santos Laguna-Tijuana y Tigres UANL-Toluca.