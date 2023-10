EEUU: Empleados de Mack Trucks rechazan propuesta y se van a huelga

El sindicato automotriz United Auto Workers (UAW) informó que 4.000 empleados agremiados abandonaron sus puestos a las 7:00 de la mañana, lo que agrava la turbulencia en un sector ya golpeado por huelgas en las tres principales compañías automotrices de Detroit. Con la huelga de Mack Trucks, la cantidad de miembros de UAW en huelga ahora supera los 30.

El acuerdo tentativo contemplaba un aumento salarial de 19% para la duración del contrato, y otro 10% con la ratificación. Además, una bonificación de 3.500 dólares por la ratificación, cero aumentos en las contribuciones semanales para atención médica, aumentos en los pagos anuales para los jubilados y un aporte de 1.

EEUU: Empleados de Mack Trucks rechazan propuesta y se van a huelgaLos empleados de la fabricante de camiones Mack Trucks se fueron a la huelga el lunes tras rechazar la propuesta para un acuerdo de cinco años que los negociadores habían logrado con la compañía.

