เกรท วอลล์ มอเตอร์ นำ HAVAL H6 HEV รุ่น PRO ล็อตพิเศษ จำหน่ายราคาพิเศษ 1.099 ล้าน

NEW HAVAL H6 HEV รุ่น PRO ล็อตพิเศษนี้ จะมีให้เลือกใน 3 เฉดสี ได้แก่ เทา ดำ และขาว จับคู่กับภายในสีดำ สร้างความรู้สึกสปอร์ต ในราคาเปิดตัวพิเศษเพียง 1,099,000 บาทเท่านั้น สำหรับแฟน ๆ ที่สนใจสั่งซื้อ สามารถสั่งซื้อคูปองมัดจำ* ในราคา 5,000 บาท ผ่านร้าน GWM Flagship Store บนแพลตฟอร์มของ Lazada ได้ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2566 เวลา 17.00 น. – 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 23.59 น.

NEW HAVAL H6 HEV รุ่น PRO ยังมาพร้อมข้อเสนอสุดพิเศษ อาทิ ดอกเบี้ยพิเศษ 0.

NEW HAVAL H6 HEV รุ่น PRO เป็นรถยนต์ไฮบริดในเซ็กเมนต์คอมแพคเอสยูวีที่โดดเด่นด้านความคุ้มค่าคุ้มราคา ซึ่งในครั้งนี้ได้กลับมาในราคาย่อมเยายิ่งกว่าเคย แต่ยังคงเพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอย่างครบครันและเทคโนโลยีอันล้ำสมัยมากมาย สร้างขึ้นบนแพลตฟอร์มโมดูลาร์อัจฉริยะ GWM LEMON ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ 1.

NEW HAVAL H6 HEV รุ่น PRO ถูกออกแบบมาอย่างลงตัวตั้งแต่หน้ารถจรดท้ายรถ มาพร้อมดีไซน์ด้านหน้าแบบ Star Matrix ดูล้ำสมัย มีมิติตัวรถขนาดกว้างขวาง 1,886 x 4,683 x 1,730 มม. (กว้าง x ยาว x สูง) ใหญ่ที่สุดในรถระดับเดียวกัน ระยะฐานล้อ 2,738 มม.

การออกแบบภายในโดดเด่นด้วยสไตล์ Minimalist อันเรียบง่ายแต่คงความหรูหรา เน้นความกว้างขวางและสะดวกสบาย พร้อมการตกแต่งด้วยวัสดุสีดำ ALL BLACK แฝงลายเส้นสีเงิน เบาะนั่งคนขับปรับไฟฟ้าได้ 6 ทิศทาง พร้อมระบบดันหลังปรับด้วยระบบไฟฟ้า ช่วยลดความเหนื่อยล้าในการขับขี่ เบาะผู้โดยสารด้านหน้าปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง และปุ่มปรับตำแหน่งเบาะผู้โดยสารด้านหน้าจากด้านคนขับ ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ แยกอิสระซ้าย-ขวา และระบบกรองอากาศ PM2.

NEW HAVAL H6 HEV รุ่น PRO ยังมาพร้อมกับฟังก์ชันอัจฉริยะสำหรับการขับขี่อันล้ำสมัยและระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะ (Intelligent ACC) ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA) ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติบนทางตรงและทางแยก (AEBI) ระบบตรวจความดันลมยาง (TPMS) กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา การสั่งงานด้วยเสียงอัจฉริยะ (Voice Command) และการควบคุม สั่งงาน และตรวจสอบสถานะของรถยนต์ (Telematic) ผ่าน GWM...

