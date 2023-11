[รีวิวเกม] ‘EA Sports FC 24’ (Nintendo Switch) เกมฟุตบอลที่ดีที่สุดบน Switch

โดย ‘EA Sports FC 24’ วางขายบนคอนโซลครบทุกเครื่องในยุคปัจจุบัน รวมทั้งออกบน PC และมีเวอร์ชันสมาร์ตโฟนด้วย ซึ่งเกมเพลย์ก็แทบจะไม่แตกต่างจากซีรีส์ ‘FIFA’ อย่างไรก็ตามมันกลับมีเวอร์ชันหนึ่งโดดเด่นขึ้นมา ซึ่งก็คือบน Nintendo Switch เพราะเป็นที่รู้กันว่าสมัยใช้ชื่อ ‘FIFA’ มันเป็นเวอร์ชันลูกเมียน้อยที่มีโหมดไม่ครบ เหมือนทีมงานไม่อยากลงทุนมากนัก แต่สำหรับ ‘EA Sports FC’ มันได้มีความเปลี่ยนแปลงแล้วแม้ว่าจะมีการเปลี่ยนชื่อและบน Switch จะมีการเปลี่ยนแปลง...

ส่วนเฟรมเรตอยู่ระดับดีแม้จะไม่ได้ลื่นสุด ๆ แต่ก็เพียงพอกับการเล่นเกมแนวฟุตบอลแล้ว ส่วนที่ดีเหมือนกับเวอร์ชันอื่นคือระบบเสียงที่มีการใส่เสียงพากย์รวมทั้งเสียงประกอบฉากที่สมจริง เช่นเสียงเชียร์ของแฟนบอลในสนามแข่ง โดยรวมแล้วงานด้านภาพและเสียงรวมทั้งการนำเสนอไม่ได้ดูแย่ อาจจะไม่ได้ดูดีเท่าคอนโซลอื่น แต่หากมองว่ามันสามารถเอาไปเล่นนอกบ้านได้ถือว่าไม่เลวร้ายจนรับไม่ได้ในส่วนของรูปแบบการเล่นหลัก ๆ จะเหมือนกับเกมฟุตบอล ‘FIFA’ การควบคุมทำได้ดีลื่นไหลง่ายดาย...

และจุดเด่นที่การนำทีมฟุตบอลรวมทั้งรายชื่อของนักเตะชื่อดังมากันครบ ๆ การได้เล่นเกมตามทีมที่เราชื่นชอบจริง ๆ คือจุดเด่นของซีรีส์มาตลอดและภาคนี้ยังคงทำได้ดี นอกจากนี้ยังมีการอัปเดตนักเตะตามความเป็นจริงด้วย แต่ก็ต้องทำการออนไลน์เพื่ออัปเกรดข้อมูลด้วยถือว่าทำให้แฟนบอลตัวจริงได้เล่นตามเหตุการณ์จริง

ส่วนลีกดัง ๆ ก็มีมาให้เช่น Premier League, LaLiga, Serie A, Ligue 1 รวมทั้งถ้วยใหญ่ของยุโรปอย่าง UEFA Champions League ก็มีมาให้เล่น และสำหรับผู้ที่อยากลองของใหม่ใน ‘EA Sports FC 24’ มีทีมฟุตบอลหญิงมาให้เล่นด้วย นอกจากนี้ยังมีโหมดฟุตซอลมาให้เล่นสำหรับคนที่อยากเล่นแบบสนามเล็กด้วย นอกจากนี้ยังมีโหมด Manager Career...

