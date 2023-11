อุทธรณ์ยืนยกฟ้อง 'สนธิ' กับ กลุ่มพธม. ปิดล้อมสภาปี 51 ชี้ชุมนุมโดยสงบ

ารชุมนุมตั้งเเต่วันที่ 5 -7 ต.ค. 2551ไม่ปรากฏว่ามีความรุนเเรงหรือมีผู้ใดฝ่าฝืนทำให้ทรัพย์สินเสียหาย พิพากษายกฟ้องตรวจสำนวนประชุมปรึกษาหารือแล้ว เห็นว่า พวกจำเลย ร่วมกันชุมนุม โดยสงบ ปราศจากอาวุธ ต่อสู้ตามหลัก อหิงสา อีกทั้งศาลปกครองเคยมีคำวินิจฉัย ว่าการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สลายการชุมนุม โดยใช้แก๊ซ น้ำตา เป็นการกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ ตามสิทธิขั้นพื้นฐานในการชุมนุม ตามรัฐธรรมนูญ ปี 2550 รวมทั้งคณะกรรมการสิทธิ มนุษยชน (กสม.

