“เฟม BNK48” ได้รับคัดเลือกเป็นหนึ่งในสมาชิกยูนิตใหม่ระดับโลก “Quadlips” เตรียมเดบิวต์ปีหน้า

นับจากปี 2011 ที่ AKB48 ได้เริ่มมีการขยายสาขาสู่เมืองต่างๆ ในเอเชียเป็นวงน้องสาวในต่างประเทศ โดยมีกรุ๊ป JKT48 ตั้งฐานอยู่ที่จาการ์ตาเป็นเมืองแรก จนในวันนี้ที่วัฒนธรรมเกิร์ลกรุ๊ปได้ก้าวสู่ระดับโลก จึงได้คัดเลือกสมาชิก 4 เมืองจากนานาประเทศ นาโกย่า (SKE48), จาการ์ตา (JKT48), กรุงเทพฯ (BNK48) และ มะนิลา (MNL48) และก่อตั้งยูนิตข้ามเขตแดนพื้นที่ทวีปเอเชียร่วมกันเป็นครั้งแรก

สำหรับยูนิตนี้ นับเป็นโปรเจกต์ใหม่โดย บริษัท Superball ซึ่งเป็นบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นที่ดำเนินถือสิทธิ์ด้านการบริหารจัดการวงน้องสาวในต่างประเทศของ AKB48 โดยก่อนหน้านี้บริษัทมีประสบการณ์ด้านการบริหารวง ‘IZ*ONE’ โปรเจกต์ระดับโลกระหว่างประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีอีกด้วยโดยบริษัทวางแผนที่จะทำกิจกรรมต่างๆที่รวบรวมวัฒนธรรมอันหลากหลายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

โดยยูนิตใหม่ระดับโลก “Quadlips” (ควอดลิปส์) ประกอบไปด้วยสมาชิกจาก 4 ประเทศ ได้แก่ “HINA-Aoumi Hinano” (ฮินะ-อาโออุมิ ฮินาโนะ) นาโกย่า SKE48, FENI (เฟนี) จาการ์ตา JKT48, COLE (โคล) มะนิลา MNL48 และตัวแทนจาก Thailand เฟม BNK48 รุ่นที่3 เตรียมเดบิวต์ปี 2024

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PPTVHD36: "เฌอปราง" สิ้นสุดสถานะสมาชิกและกัปตันวง "BNK48"PPTVHD36 World Class TV ละครกลับไปสู่วันฝัน รายการวาไรตี้ The Voice 2019 เกมพันหน้า กิ๊กดู๋ สงครามเพลงเงินล้าน ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก และการแข่งขัน MotoGP 2019 ทันทุกสถานการณ์ข่าว เกาะติดดาราไทย และต่างประเทศ สุดมันกับซีรีส์ และภาพยนต์ระดับโลก

แหล่ง: PPTVHD36 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DARADAILY: “พลอย” กับลุคแทนเอาอยู่ | daradaily“พลอย” กับลุคแทนเอาอยู่ อ่านต่อ :: daradaily ดาราเดลี่ news ข่าววันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ดารา ข่าว บันเทิง ข่าวดารา ข่าวบันเทิง chermarn

แหล่ง: daradaily | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DARADAILY: งานเข้า “แอม เสาวลักษณ์” ขึ้นโรงพัก ฟ้องสื่อดังหลังลงรูปผิด | daradailyงานเข้า “แอม เสาวลักษณ์” ขึ้นโรงพัก ฟ้องสื่อดังหลังลงรูปผิด อ่านต่อ :: daradaily ดาราเดลี่ news ข่าววันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ดารา ข่าว บันเทิง ข่าวดารา ข่าวบันเทิง แอมเสาวลักษณ์ ampdidi

แหล่ง: daradaily | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DARADAILY: เป็นปลื้ม แฟนคลับ “แบมแบม” เพิ่มอย่างต่อเนื่อง | daradailyเป็นปลื้ม แฟนคลับ “แบมแบม” เพิ่มอย่างต่อเนื่อง อ่านต่อ :: daradaily ดาราเดลี่ news ข่าววันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ดารา ข่าว บันเทิง ข่าวดารา ข่าวบันเทิง kpop แบมแบม bambam1a bambamgot7 got7 5MWithBamBam 5M_TwitterwithBamBam ประโยชน์เยอะจริงๆ ลองอ่านดู รักดาราเดลี่จุง 5M_twitterwithBamBam BamBam got7 แอด ตอบมา!!!โดนตกงานไหน เราจะใช่เพื่อนกันรึเปล่า ตกหลุมน้องลึกมากค่ะตอนนี้

แหล่ง: daradaily | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DARADAILY: 'แทค' เปิดตัว 'เบลล์' ภรรยา ครั้งแรก! เผยรับงานตามความเหมาะสม | daradaily'แทค' เปิดตัว 'เบลล์' ภรรยา ครั้งแรก! เผยรับงานตามความเหมาะสม อ่านต่อ :: daradaily ดาราเดลี่ news ข่าววันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ดารา ข่าว บันเทิง ข่าวบันเทิง แทคภรัณยู เบลล์ณัฐพร แฟนแทคภรัณยู tack_pharunyoo

แหล่ง: daradaily | อ่านเพิ่มเติม ⮕

DARADAILY: เปิดแชทหลุดสาวปริศนาอ้างถูกกลุ่มน้องชายนางเอกดังตบ-ต่อยเบ้าตาแตก | daradailyเปิดแชทหลุดสาวปริศนาอ้างถูกกลุ่มน้องชายนางเอกดังตบ-ต่อยเบ้าตาแตก อ่านต่อ :: daradaily ดาราเดลี่ news ข่าววันนี้ ข่าวบันเทิงวันนี้ ดารา ข่าว บันเทิง ข่าวบันเทิง ดราม่า นางเองดัง แชทหลุด เรื่องร้อน

แหล่ง: daradaily | อ่านเพิ่มเติม ⮕