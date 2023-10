หนังสยองขวัญ | DroidSans

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันฮาโลวีน ประจำปี 2023 แล้ว ซึ่งแน่นอนว่าปีนี้เราก็ได้รวบรวมหนังผี หนังสยองขวัญ สั่นประสาท จากแพลตฟอร์ม Netflix, Disney + Hotstar และ HBO GO มาฝากทุกคนเหมือนเดิม ยกมาหมดทั้งหนังเก่า หนังใหม่ หนังในตำนานสยองขึ้นหิ้ง

กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความแนะนำหนังและซีรีส์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้เขียนได้เห็นหนังสยองขวัญเลือดสาดอย่าง Project Wolf Hunting ที่กำลังถูกพูดถึงในโลกโซเชียลตอนนี้ว่าดุเดือดสุด ๆ เลือดสาดสยองสะใจ ซึ่งไหน ๆ ก็เปิดประเด็นมาขนาดนี้แล้ว สัปดาห์นี้จึงขอแนะนำหนังและซีรีส์แนวสยองขวัญ สั่นประสาท หลอนตั้งแต่ต้นจนจบมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะ

กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความแนะนำหนังและซีรีส์ ในสัปดาห์นี้เห็นว่าซีรีส์ซอมบี้คลั่งอย่าง All of us are dead ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 1 ใน Netflix ในโซเชี่ยลต่างก็ชื่นชมให้กับความปังของตัวซีรีส์และนักแสดง อีกทั้งร่างทรงก็พึ่งเข้า Netflix อีก เอาล่ะ.. headtopics.com

ฮาโลวีนนี้หลายๆคนคงไม่ได้ออกไปปาร์ตี้ที่ไหนได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยยังไม่ค่อยปลอดภัยซักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องเศร้าใจไปค่ะ วันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมหนังผีหนังสยองขวัญเด็ด ๆ หลอน ๆ เลือดสาด สั่นประสาททั้งหมด 15 เรื่องมาให้ผู้อ่านทุกคนได้เอาจัดปาร์ตี้ดูหนังผีที่บ้านตัวเองกันยาวๆ ในคืนวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่า

กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความแนะนำหนังและซีรีส์ หลังจากที่ดู Squid Game จบไปหลายๆคนคนรวมถึงตัวผู้เขียนเองก็คงรู้สึกเคว้ง เหมือนขาดอะไรไป ร่างกายต้องการการปะทะเหมือนกันใช่มั้ยคะ ดังนั้น สัปดาห์นี้ผู้เขียนจึงเกิดไอเดียแนะนำหนังและซีรีส์แนวฆาตกรรม หลอนๆ เถื่อนๆ โหดๆ ดิบๆ มันๆ 10 เรื่อง 10 แนวให้ผู้ชมได้ดูกันเพลินๆ สำหรับใครที่เป็นสายฮาร์ดคอร์ หรือ ใครที่ต้องการหาอะไรมันๆมาเติมสีสันให้ชีวิต... headtopics.com

