หนังผี | DroidSans

นับถอยหลังอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันฮาโลวีน ประจำปี 2023 แล้ว ซึ่งแน่นอนว่าปีนี้เราก็ได้รวบรวมหนังผี หนังสยองขวัญ สั่นประสาท จากแพลตฟอร์ม Netflix, Disney + Hotstar และ HBO GO มาฝากทุกคนเหมือนเดิม ยกมาหมดทั้งหนังเก่า หนังใหม่ หนังในตำนานสยองขึ้นหิ้ง

กลับมาพบกันอีกครั้งกับบทความแนะนำหนังและซีรีส์ ในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ผู้เขียนเห็นว่าใน Netflix นำหนังผีในตำนานของไทยอย่าง 13 เกมสยองมารำลึกความหลังอันน่าสะพรึงกลัวอีกครั้ง ซึ่งนั่นก็ทำให้ผู้เขียนปิ๊งไอเดียรวม 10 หนังและซีรีส์สุดสยองขวัญของทางฝั่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้บ้านเรามาให้ได้ดูกัน บอกเลยว่าหลอนไม่แพ้ทางฝั่งฝรั่งหรือฝั่งเอเชียตะวันออกเลยล่ะค่ะ อะ ว่าแล้วก็เข้ามาดูกันดีกว่าว่าเรื่องที่จะมาแนะนำนั้นจะมีอะไรบ้าง...

ฮาโลวีนนี้หลายๆคนคงไม่ได้ออกไปปาร์ตี้ที่ไหนได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ในประเทศไทยยังไม่ค่อยปลอดภัยซักเท่าไหร่ แต่ไม่ต้องเศร้าใจไปค่ะ วันนี้ผู้เขียนได้รวบรวมหนังผีหนังสยองขวัญเด็ด ๆ หลอน ๆ เลือดสาด สั่นประสาททั้งหมด 15 เรื่องมาให้ผู้อ่านทุกคนได้เอาจัดปาร์ตี้ดูหนังผีที่บ้านตัวเองกันยาวๆ ในคืนวันที่ 31 ตุลาคมนี้ ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้างนั้นไปชมพร้อมกันเลยค่า headtopics.com

นับวันถอยหลังอีกไม่กี่สัปดาห์ ก็จะถึงเดือนตุลาคม เดือนแห่งเทศกาลฮาโลวีนแล้ว ทำให้ทาง Netflix ได้ประกาศเตรียมปล่อยหนัง และซีรีส์สยองขวัญใหม่ๆ ให้แฟนๆ สายโหด สายหลอน ได้รับชมกันอย่างจุใจแบบจัดหนักจัดเต็ม ซึ่งจะมีเรื่องอะไรบ้าง และแต่ละเรื่องเกี่ยวข้องกับอะไร แล้วจะน่าดูขนาดไหน เข้ามาหาคำตอบไปพร้อมๆ กันได้เลยค่ะ

31 หนังผีไทย หนังผีฝรั่ง หนังสยองขวัญ พากย์ไทย ต้อนรับฮาโลวีน 2023 จาก Netflix, Disney + Hotstar และ HBO GOแนะนำ หนังผี หนังสยองขวัญ หนังผีออนไลน์ ดูหนังผีออนไลน์ จาก Netflix, Disney + Hotstar และ HBO Go พร้อมหนังผีในโรง ทั้ง ธี่หยด สัปปะเหร่อ อ่านเพิ่มเติม ⮕

