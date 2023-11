ลำบากวันนี้ สบายวันไหน เศรษฐีอินเดียแนะคนรุ่นใหม่ ควรทำงานสัปดาห์ละ 70 ชม.ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ

พร้อมระบุว่าอินเดียเป็นประเทศที่มี Productivity ในระดับต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ซึ่งเป็นภาระหน้าที่ของคนหนุ่มสาวในประเทศในการขับเคลื่อนสู่การเปลี่ยนเปลี่ยนจากวัฒนธรรมการทำงาน ซึ่งอินเดียนั้นเต็มไปด้วยคนหนุ่มสาวที่เป็นแรงงานสำคัญโดยกว่า 66% ของประชากรมีอายุต่ำกว่า 35 ปี ตามข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ International Labour Organization (ILO)

และ Murthy ยังกล่าวด้วยว่าวัฒนธรรมอินเดียต้องเปลี่ยนไปสู่สังคมของคนที่มีความมุ่งมั่นสูง มีระเบียบวินัยมาก และขยันทำงานขั้นสุด พร้อมเสริมว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการสร้างความเข้มแข็งและเร่งการเติบโตของเศรษฐกิจ เนื่องจากอินเดียเริ่มได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นประเทศที่มีการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว

ทั้งนี้ ความคิดเห็นของเขาก็เป็นที่ถกเถียงกันบนโลกออนไลน์ ซึ่งชาวเน็ตบางคนแย้งว่าหากทำตามคำแนะนำของเขาแทนที่จะได้ผลดีกลับจะทำให้หมดไฟแทน และความเห็นว่าการทำงานถึง 70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์นอกจากจะเสี่ยงหมดไฟแล้วยังไม่เอื้อกับการเกิดความคิดสร้างสรรค์ด้วย

ซึ่งตามข้อมูลจากองค์การแรงงานระหว่างประเทศ เดิมทีชาวอินเดียนั้นมีชั่วโมงการทำงานที่ยาวนานกว่าประเทศอื่นอยู่แล้ว โดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณคนละ 47.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือตกวันละเกือบ 10 ชั่วโมง ทำให้อินเดียเป็นประเทศที่มีค่าเฉลี่ยชั่วโมงการทำงานสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก

นอกจากนี้ยังมีประเด็นว่าการทำงานสัปดาห์ละ 70 ชั่วโมง อาจสร้างความลำบากให้กับผู้หญิงซึ่งหลายคนยังคงต้องรับผิดชอบงานบ้านจำนวนมากแม้จะเป็นยุคนี้แล้วก็ตาม โดยผลสำรวจการใช้เวลาที่จัดทำขึ้นในปี 2019 พบว่าผู้หญิงอินเดียใช้เวลาประมาณ 299 นาทีต่อวัน (4.50 ชั่วโมง) ในการทำงานบ้าน และอีก 134 นาที (2.14 ชั่วโมง) ในการดูแลนั่นนี่ ขณะที่ผู้ชายใช้เวลาทำงานบ้านเฉลี่ย 97 นาที (1.37 ชั่วโมง) และงานดูแลอีก 76 นาที (1.16 ชั่วโมง) ในแต่วัน

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NATIONTV22: เรียกร้องคนหนุ่มสาว ทำงาน 70 ชม. ต่อสัปดาห์ เพื่อประเทศชาติมหาเศรษฐีอินเดีย พ่อตาของนายกฯอังกฤษ ออกมาเรียกร้องคนหนุ่มสาว ควรพร้อมที่จะทำงาน 70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เพื่อช่วยในการพัฒนาประเทศ

แหล่ง: NationTV22 | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SPRINGNEWS: ทีมนักบินอวกาศจีน เสินโจว-16 กลับถึงพื้นโลกปลอดภัย หลังทำภารกิจนาน 154 วันทีมนักบินอวกาศจีน ภารกิจเสินโจว-16 กลับถึงพื้นโลกปลอดภัย หลังทำภารกิจนาน 154 วัน โคจรรอบโลกและทำการทดลองบนอวกาศรวมถึง 70 ครั้ง

แหล่ง: SpringNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: 'เศรษฐา ' ปลื้ม กองทัพ สั่งเดือนเดียว ยกที่ดินเกือบหมื่นไร่ ยัน ไม่ยุบ กอ.รมน.'นายกฯ 'ยืนยัน ไม่มีความตั้งใจยุบ กอ.รมน. -ไม่อยู่ในนโยบายรัฐบาลชุดนี้ ชม กองทัพเดินหน้า ”หนองวัวซอโมเดล” แบ่งที่ดินทหารให้ประชาชนทำกิน มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 25 ธ.ค.นี้ ลั่น คุยกองทัพไม่มีเรื่องการเมือง

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: 7 บิ๊กแบรนด์ ‘หุ้นอสังหา’ จัดหนัก Super Sale ลดสูงสุด 20หุ้นกลุ่มอสังหาอัตราผลตอบแทนราคาตั้งแต่ต้นปี 66 ติดลบเกือบทุกหลักทรัพย์ โดย 7 บิ๊กแบรนด์ หุ้นอสังหา ติดลบแล้วกว่า 20 - 70% หุ้น NUSA ผลตอบแทนราคาย้อนหลัง YTD ติดลบมากสุด 70.34%

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: แบงก์ชาติ คุมเข้ม แอปฯธนาคารล่ม ได้ไม่เกิน 8 ชม.ต่อปี ปรับสูงสุด 5 แสนบาทแบงก์ชาติ คุมเข้ม แอปฯธนาคารล่ม ได้ไม่เกิน 8 ชม.ต่อปี มีโทษเริ่มจากตักเตือน โทษปรับสูงสุด 5 แสนบาท ถ้าไม่แก้ไขเจอปรับรายวัน 5,000 บาท เริ่ม พ.ย. นี้

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIPOST: กรมอุตุฯ ชี้อากาศวันหวยออกฝนเริ่มซายกเว้นพื้นที่ภาคใต้ยังหนัก!กรมอุตุฯ ชี้อากาศเย็นจากจีนเริ่มแผ่ปกคลุม ทำให้ไทยมีฝนตกน้อยลง ยกเว้นพื้นที่ภาคใต้ยังต้องระวังเจอฝนถล่ม 70-80% พร้อมทั้งคลื่นสูง 1-2 เมตร ชาวเรือต้องระมัดระวัง

แหล่ง: thaipost | อ่านเพิ่มเติม ⮕