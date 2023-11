รมว.กลาโหม สวน ก้าวไกล ยุบ กอ.รมน. ซัด ไม่ได้เป็นรัฐบาล จะพูดอะไรก็ได้

) ว่าคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลก็พูดได้ แต่การจะยุบต้องประเมินปัจจัยหลายอย่าง ผู้สื่อข่าวถามว่า การปรับโครงสร้างกำลังพลของกองทัพ มีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง นายสุทิน กล่าวว่า ขณะนี้คณะทำงานที่พิจารณาเรื่องดังกล่าวกำลังสรุปมาให้เป็นระยะๆ เพราะฉะนั้น จึงยังไม่เห็นแนวทางการปรับลดอย่างเป็นรูปธรรม เพราะยังไม่มีการปฏิบัติ ทั้งนี้ ตามแผนเดิมที่กองทัพได้ทำมา คือ ปรับตามแผนราชการที่ทำไว้ คาดว่าปี 2570 จะสามารถปรับกำลังพลได้เยอะ และจะมีการเพิ่มมาตรการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดแบบใหม่...

KOM_CHAD_LUEK: 'ก้าวไกล' ดักทาง เศรษฐา อาจไม่รับรองร่างกฎหมาย 'ยุบ กอ.รมน.''ยุบ กอ.รมน.' เป็นเรื่องจำเป็นสำหรับพรรค 'ก้าวไกล' ขอนายกฯใตกว้าง ยันเดินหน้าทำทุกทางเพื่อให้ได้พิจารณาร่างกฎหมายในสภา

THAIPBS: จับกระแสการเมือง 1 พ.ย.2566 'เศรษฐา' คืนดาบกองทัพ ไม่ยุบ กอ.รมน.ยุบกอรมน Saveประชาชน ติดเทรนทวิต X ข้ามวันหลังจาก เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและ รมว.คลัง เดินสายมอบนโยบายครั้งแรกที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หลังเข้ารับตำแหน่งนายกรัฐ มนตรี ซึ่งตามโครงสร้างนายกรัฐมนตรี เป็น ผอ.รมน.หรือเป็นหัวหน้าของหน่วยงานท่ามกลางกระแสข่าวลือก่อนหน้าเรื่อง “ยุบ กอ.รมน.

KOM_CHAD_LUEK: นายกฯประชุม 'กอ.รมน.' สุดหวาน ชมกองทัพ คลอด 'หนองวัวซอโมเดล'นายกรัฐมนตรีเผย ประชุมร่วมครั้งแรกกับ กอ.รมน. มอบหมายภารกิจขอให้มาดูเรื่องความมั่นคง ที่เกี่ยวกับการใช้ชีวิตและเศรษฐกิจ ดีใจแนวคิดเอาที่ดินทหารมาให้ชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์คืบหน้า เกิดโครงการ 'หนองวัวซอโมเดล' ที่อุดรธานี ปัดเรื่อง ยุบ ' กอ.รมน.

SIAMRATH_ONLINE: 'รอมฎอน' ซัด 'เศรษฐา' ควรให้สภาถกเถียงเรื่องยุบ กอ.รมน. ไม่ใช่ปัดทิ้ง ประชาชาติเมื่อวันที่ 1 พ.ย.66 นายรอมฎอน ปันจอร์ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติยกเลิกกฎหมายกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) หรือร่าง พ.ร.บ.ยุบ กอ.รมน.โพสต์ข้อความผ่าน เฟซบุ๊ก Romadon Panjor ระบุว่า...

NATIONTV22: 'บิ๊กทิน'ยันไม่ยุบกอ.รมน.ย้ำใช้เป็นก็เกิดประโยชน์'รมว.กลาโหม' ยันไม่ยุบ-ลดบาทบาท กอ.รมน. ชี้ขึ้นอยู่กับผู้นำประเทศใช้งานเป็นหรือไม่ รับบางยุคถูกนำไปช่วยการเมือง กำชับกองทัพทำไอโอได้แต่ต้องสร้างสรรค์ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ดีต่อประเทศ-กองทัพ ไม่นำไปสู่ความขัดแย้ง

THAIPBSNEWS: ยกระดับ “กอ.รมน.” หัวใจงานด้านความมั่นคงการเสนอยุบ กอ.รมน.ไม่ใช่เรื่องใหม่ เพราะมีการพูดถึงมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้าง กอ.รมน.ในหลายรัฐบาล แต่ยังมีภาพจำเดิมคือ งานความมั่นคงภายใน งานป้องกันและปราบปรามคอมมิวนิสต์ ซึ่งเป็นแนวคิดดั้งเดิมตั้งแต่ก่อตั้ง กอ.รมน. (กอ.ปค.)เมื่อ 50 ปีก่อน ร.ศ.ดร.

