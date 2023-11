รู้จัก ‘เทียนทอง’ ตระกูลนักปั้นนายก ที่จะมาปั้น ‘อุ๊งอิ๊งค์’

ครั้งหนึ่งสมัยเกิดสงครามเขมรแดง การต่อสู้กับการแผ่อิทธิพลของคอมมิวนิสต์ และมีการปะทะกันตามแนวชายแดน ครอบครัวเทียนทองก็เคยให้การสนับสนุนกองทัพด้วยการนำอุปกรณ์ก่อสร้างไปช่วยสร้างบังเกอร์อย่างรวดเร็ว โดยที่กองทัพไม่ต้องรองบประมาณจากส่วนกลาง จึงไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมนักการเมืองในตระกูลนี้ถึงไม่มีทหารในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) คอยมาสอดส่องเป็นพิเศษ เมื่อเทียบกับนักการเมืองบ้านใหญ่คนอื่นๆ

ปัจจัยสู่ความสำเร็จของตระกูลเทียนทองที่สามารถเป็นบ้านใหญ่การเมืองที่แข็งแกร่งในจังหวัดสระแก้ว ต้องยกเครดิตให้กับการทำงานของป๋าเหนาะที่ได้ผลักดันธุรกิจกงสีของครอบครัวให้เติบโต ด้วยการขยายกิจการที่มีอยู่แต่เดิมให้เป็นระบบมากขึ้นพร้อมกับขยายกิจการแตกแขนงออกไปอีกหลายธุรกิจ ภายใต้ชื่อ ‘ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.

ในแวดวงการเมือง ป๋าเหนาะถูกจัดให้เป็นนักเลงการเมืองคนหนึ่ง รักเพื่อน ไม่สร้างศัตรู แม้เจ็บปวดแค่ไหนก็ให้อภัยทุกคน ด้วยคุณสมบัตินี้ทำให้สามารถปั้นนายกฯ ได้ถึงสามคน ได้แก่ บรรหาร ศิลปอาชา, พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ, และ ทักษิณ ชินวัตร ทว่าแต่ละครั้งป๋าเหนาะมีเรื่องต้องให้ลาจากบุคคลทั้งสามต่างกรรมต่างวาระกันไป โดยเฉพาะกรณีความขัดแย้งกับนายกฯ ทักษิณที่กำลังทรงอิทธิพลในขณะนั้น ในพรรคไทยรักไทยของป๋าเหนาะเป็นกลุ่มการเมืองหนึ่งที่ทรงอิทธิพลไม่แพ้กลุ่มอื่น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะเวลานั้น...

แต่ช่วงเวลาฮันนีมูนของทั้งสองคนอยู่ได้ไม่นาน เพราะพรรคไทยรักไทยนับวันยิ่งโตขึ้น ภายหลังได้ควบรวมพรรคการเมืองอี่นเข้ามาร่วมกับพรรคไทยรักไทยมากขึ้น ส่งผลให้กลุ่มวังน้ำเย็นถูกลดบทบาท สะท้อนให้เห็นจากจำนวนรัฐมนตรีในกลุ่มลดลง อีกทั้งป๋าเหนาะในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรคไทยรักไทยก็ไม่ได้มีอำนาจในการบริหารงานการเมืองในพรรคไทยรักไทยอีก ก่อนความสัมพันธ์ของสองผู้ยิ่งใหญ่จะสิ้นสุดลงรุนแรงถึงขนาดที่ป๋าเหนาะกล้าออกมาวิจารณ์การทำงานของทักษิณอย่างตรงไปตรงมา...

