รู้จัก “ดาวพฤหัสบดี” พี่ใหญ่แห่งระบบสุริยะ ในช่วงเวลาที่โคจรใกล้โลกมากที่สุดในรอบปี

การชมดาวพฤหัสบดีสามารถสังเกตได้ตลอดคืนจนถึงรุ่งเช้า และเมื่อมองผ่านกล้องโทรทรรศน์ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 นิ้ว และมีกำลังขยายตั้งแต่ 30 เท่าขึ้นไป จะสามารถสังเกตเห็นแถบเมฆบนดาวพฤหัสบดี และดวงจันทร์กาลิเลียน 4 ดวง ได้แก่ ไอโอ ยูโรปา แกนิมีด คัลลิสโต ได้อย่างชัดเจน รวมถึงแถบเมฆที่สวยงามของดาวพฤหัสบดี และหากใช้กำลังขยาย 100 เท่าขึ้นไป จะสามารถเห็นจุดแดงใหญ่ พายุหมุนยักษ์ที่มีขนาดใหญ่กว่าโลกถึง 1.

ดาวเคราะห์ขนาดใหญ่ที่มีรวดลายสวยงามดวงนี้ อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 5 ถัดจากดาวอังคาร เป็นดาวเคราะห์ใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ เป็นดาวเคราะห์ที่มีดาวบริวารมากที่สุดในระบบสุริยะ 67 ดวง โดยดวงจันทร์ดวงใหญ่ที่สุดของดาวพฤหัสคือ “แกนิมีด” เป็นดวงจันทร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ ซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและดาวพลูโต

นอกจากขนาดที่ใหญ่ที่สุดแล้ว ยังเป็นดาวเคราะห์ที่หมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วสูงที่สุดในระบบสุริยะ รอบหนึ่งใช้เวลาเพียง 9 ชั่วโมง 55 นาที และใช้เวลาในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ประมาณ 12 ปี จุดเด่นเมื่อดูผ่านกล้องโทรทรรศน์ คือชั้นเมฆที่ห่อหุ้มดาวพฤหัส เด่นชัดที่สุดคือ จุดแดงใหญ่ ซึ่งเป็นพายุหมุนที่มีขนาดใหญ่กว่าโลก โดยทั่วไปดาวดวงนี้เป็นวัตถุที่สว่างที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในท้องฟ้า (รองจากดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดาวศุกร์

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

PRACHACHAT: รู้จัก โปรดเถิดดวงใจ เพลงที่เปิดจากวิทยุแม่บุญเย็น ในหนังเรื่อง ธี่หยดธี่หยด หนังผีสุดหลอน ร้อนแรงต่อเนื่อง 100 ล้านเร็วสุดของปี กับเพลงรักสุดหวาน “โปรดเถิดดวงใจ” ในภาพยนตร์ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 กระแสยังคงแรงไม่มีตก รู้จัก โปรดเถิดดวงใจ เพลงที่เปิดจากวิทยุแม่บุญเย็น ในหนังเรื่อง ธี่หยด รู้จัก โปรดเถิดดวงใจ เพลงที่เปิดจากวิทยุแม่บุญเย็น ในหนังเรื่อง...

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

SANOOKNEWS: รู้จัก ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ ลูกสาวคนโตชาดา สวย รวย เก่ง ทรัพย์สินเกือบ 200 ล้านรู้จัก ปานัดฌา ไทยเศรษฐ์ นายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานี ลูกสาวคนโตชาดา สวย รวย เก่ง ทรัพย์สินเกือบ 200 ล้าน

แหล่ง: SanookNews | อ่านเพิ่มเติม ⮕

PRACHACHAT: ประวัติ “วิทยา ยาม่วง” คัมแบ็กข้าราชการ หลังเคยลาออกยุค “ศักดิ์สยาม”รู้จัก วิทยา ยาม่วง ครม.บรรจุกลับเข้ารับราชการ นั่งรองปลัดกระทรวง หลังเคยลาออกในยุค “ศักดิ์สยาม” วันที่ 31 ตุลาคม 2566 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายชัย วัชรงค์

แหล่ง: prachachat | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KOM_CHAD_LUEK: NARIT เปิดภาพหลอนบน 'ดาวพฤหัสบดี' รับ 'เทศกาลฮาโลวีน' ก่อนโคจรใกล้โลกที่สุดNARIT เปิดภาพหลอนบน 'ดาวพฤหัสบดี' รับ 'เทศกาลฮาโลวีน' ก่อนโคจรใกล้โลกที่สุดในรอบปี 3 พ.ย. 2566 เริ่มเห็นได้เมื่อไหร่ เช็กเวลาที่นี่

แหล่ง: Kom_chad_luek | อ่านเพิ่มเติม ⮕

KTNEWSONLINE: 'Ugly Veggies' แพลตฟอร์มขายผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ ลดขยะอาหารรู้จัก Ugly Veggies แพลตฟอร์มขายผักไม่สวย แต่มีคุณภาพ งานวิจัยเด่นจาก มข. ช่วยลดขยะอาหาร-สร้างรายได้เกษตรกร พร้อมตอบโจทย์การช่วยแก้ปัญหา SDGs 2 – ZERO HUNGER ยุติความหิวโหย สร้างความมั่นคงทางอาหาร

แหล่ง: ktnewsonline | อ่านเพิ่มเติม ⮕

THAIRATH_NEWS: รู้จัก Stand Oil กระเป๋าเกาหลีสุดมินิมอล รุ่นไหนดี ทำไมถึงฮิตไทยรัฐ ติดตามข่าวล่าสุด ข่าวด่วน ทันทุกเหตุการณ์ ข่าวกีฬา ผลฟุตบอล ข่าวบันเทิง ดารา สุขภาพ กิน เที่ยว ตรวจหวย ดวง คอลัมน์ เรื่องย่อละคร ดูไทยรัฐทีวี และอีกมากมายที่ thairath.co.th

แหล่ง: Thairath_News | อ่านเพิ่มเติม ⮕