ตอบคำถาม 'มะเร็งเต้านม' คนโสดเสี่ยงกว่า ก้อนเจ็บไหม เมมโมแกรมแล้วเสี่ยง ?

แนวโน้มของการเกิดมะเร็งเต้านมในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2565 มีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 1,882 ราย หรือคิดเป็น 5.3% จากข้อมูลเหล่านี้ผู้หญิงหลายๆ คนจึงมีข้อสงสัยเกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ซึ่ง

KTNEWSONLINE: 'มะเร็งเต้านม'ค้นหาเจอระยะ 0 เพิ่มโอกาสการรักษาข้อมูลขององค์การอนามัยโลกพบว่า ปัจจุบันมีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ทั่วโลกประมาณ 2.3 ล้านคน เสียชีวิตราว 685,000 คนต่อปี ส่วนในประเทศไทย ข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขปี 2565 พบว่าหญิงไทยเป็นมะเร็งเต้านมมากที่สุด จำนวน 38,559 คน

KTNEWSONLINE: สถิติฆ่าตัวตาย ใน 'สิงคโปร์' พุ่งสูงสุด จากความกดดันสังคม-ปัญหาเศรษฐกิจสถิติฆ่าตัวตาย ใน สิงคโปร์ สูงสุดเป็นประวัติการณ์ 476 ราย ในปี 2565 นับตั้งแต่ ปี 2543 บ่งชี้ถึงปัญหาความทุกข์ใจของชาวสิงคโปร์หลายอย่าง ทั้งความกดดันทางสังคม และเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน อ่าน: กรุงเทพธุรกิจ

SIAMRATH_ONLINE: เตือน 1.15 ล้านคนรีบยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เปิดขั้นตอนง่ายๆให้ได้สิทธิ 1 ส.ค.เช็กเลย!โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 มีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการะทั้งสิ้น 19,647,241 ราย เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของลงทะเบียนแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ จำนวน 14,596,820 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน 5,050,421 ราย โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ยื่นอุทธรณ์ จำนวน 1,266,682 ราย (คิดเป็นร้อยละ 25.08 ของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์) และมีผู้ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติม (เกษตรกร) จำนวน 416,153 ราย ทำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการปี 2565 รวมทั้งสิ้น 15,012,973 ราย โดยมีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,444,534 ราย (คิดเป็นร้อยละ 92.11 ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด) และยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีก จำนวน 1,152,286 รา

INFOQUESTNEWS: เตือน 1.15 ล้านคน รีบยืนยันตัวตนร่วมโครงการบัตรสวัสดิการฯ : อินโฟเควสท์น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) รับทราบรายงานความก้าวหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 และการใช้สิทธิภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 19,647,241 ราย เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของลงทะเบียนแล้ว พบว่า มีผู้ผ่านเกณฑ์ 14,596,820 ราย ไม่ผ่านเกณฑ์ 5,050,421 ราย โดยผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ได้ยื่นอุทธรณ์จำนวน 1,266,682 ราย (คิดเป็น 25.08% ของผู้ไม่ผ่านเกณฑ์) และมีผู้ผ่านการตรวจสอบเพิ่มเติม (เกษตรกร) จำนวน 416,153 ราย ทำให้มีผู้ผ่านเกณฑ์โครงการปี 65 รวมทั้งสิ้น 15,012,973 ราย โดยมีผู้ที่ยืนยันตัวตนสำเร็จ จำนวน 13,444,534 ราย (92.11% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด) และยังไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จอีก จำนวน 1,152,286 ราย (7.89% ของจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ทั้งหมด) สำหรับผู้ที่ไม่ได้ยืนยันตัวตนหรือยืนยันตัวตนไม่สำเร็จยังคงยืนยันตัวตนได้ และจะเริ่มใช้สิทธิในวันที่ 1 ส.ค.66 […]

NATIONTV22: 'อาหารไทย' Soft Power ฟันเฟืองใหม่ดันเศรษฐกิจรัฐบาลไทยก็มีความพยายามผลักดัน Soft Power ในรูปแบบของการพัฒนาระบบเศรษฐกิจโดยใช้ความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้ในการพัฒนาธุรกิจ โดยมีเป้าหมายในการเพิ่มรายได้ จาก 1.5 ล้านล้านบาท ในปี 2565 เป็น 3.45 ล้านล้านบาท ในปี 2570

